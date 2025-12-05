Κληρώνει για το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ουάσιγκτον, όπου διεξάγεται η κλήρωση για τη φάση των ομίλων του θεσμού, που θα φιλοξενηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
Δείτε live την κλήρωση:
Παρόντες στη φαντασμαγορική εκδήλωση και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμο με τη σύζυγό του Μελάνια:
Τα γκρουπ δυναμικότητας:
1ο γκρουπ: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ, Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία
2ο γκρουπ: Κροατία, Μαρόκο, Κολομβία, Ουρουγουάη, Ελβετία, Ιαπωνία, Σενεγάλη, Ιράν, Νότια Κορέα, Ισημερινός, Αυστρία, Αυστραλία
3ο γκρουπ: Νορβηγία, Παναμάς, Αίγυπτος, Αλγερία, Σκωτία, Παραγουάη, Τυνησία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ουζμπεκιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική
4ο γκρουπ: Ιορδανία, Πράσινο Ακρωτήριο, Γκάνα, Κουρασάο, Αϊτή, Νέα Ζηλανδία, νικητές playoffs της UEFA και των διηπειρωτικών playoffs
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.