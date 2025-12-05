Κληρώνει για το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ουάσιγκτον, όπου διεξάγεται η κλήρωση για τη φάση των ομίλων του θεσμού, που θα φιλοξενηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Παρόντες στη φαντασμαγορική εκδήλωση και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμο με τη σύζυγό του Μελάνια:

Τα γκρουπ δυναμικότητας:

1ο γκρουπ: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ, Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία

2ο γκρουπ: Κροατία, Μαρόκο, Κολομβία, Ουρουγουάη, Ελβετία, Ιαπωνία, Σενεγάλη, Ιράν, Νότια Κορέα, Ισημερινός, Αυστρία, Αυστραλία

3ο γκρουπ: Νορβηγία, Παναμάς, Αίγυπτος, Αλγερία, Σκωτία, Παραγουάη, Τυνησία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ουζμπεκιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική

4ο γκρουπ: Ιορδανία, Πράσινο Ακρωτήριο, Γκάνα, Κουρασάο, Αϊτή, Νέα Ζηλανδία, νικητές playoffs της UEFA και των διηπειρωτικών playoffs

