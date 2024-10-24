Δεν χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι πληροφορίες που έρχονται από τον ΠΑΟΚ θέλουν τους ανθρώπους της ΠΑΕ να έχουν ήδη αποφασίσει να εφεσιβάλουν κατά της πρωτόδικης απόφασης του Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου για την τιμωρία που επέβαλε στον Ραζβάν Λουτσέσκου αλλά και τα άλλα άτομα που έχουν σχέση με την ΠΑΕ.

Η έφεση ως οφείλει η ΠΑΕ θα πρέπει να κατατεθεί μέσα στις επόμενες ημέρες ενώ αντίστοιχα θα γίνει γνωστή η ημέρα της εκδίκασης της έφεσης του Δικεφάλου του Βορρά.

Θυμίζουμε ότι ο Ρουμάνος τεχνικός τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους για 23 ημέρες και πρόστιμο, ενώ στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας υπάρχει και η αντίστοιχη εκδίκαση της υπόθεσης από τη ΔΕΑΒ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.