Ιστορικό ματς στο καταπράσινο ΟΑΚΑ, υπό το «βλέμμα» του δικού του Τζορτζ. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε την Τσέλσι (19:45, Cosmote Sport 4, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League, αναζητώντας μια μεγαλειώδη νίκη η οποία θα είναι και η πρώτη, ιστορικά στον θεσμό!

Οι «πράσινοι» προέρχονται από ένα σημαντικό «τρίποντο» στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ με σκορ 1-0 για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League και το αφιέρωσαν στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ, ο θάνατος του οποίου βύθισε στο πένθος τον σύλλογο και συνολικά το ποδόσφαιρο.

Η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο, κατεβαίνει στο αποψινό ματς για τη νίκη, κάτι το οποίο έθεσαν ως μοναδικό στόχο τόσο ο Φακούντο Πελίστρι, όσο και ο ίδιος ο Ουρουγουανός τεχνικός στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Στην πρώτη αγωνιστική οι «πράσινοι» άφησαν δυο βαθμούς στην Μπάνια Λούκα με την Μπόρατς, μένοντας στο 1-1 παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν με το γκολ του Τάσου Μπακασέτα. Για τον λόγο αυτό η αποψινή συνάντηση με τους «μπλε» του Λονδίνου αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αφού δεν υπάρχει περιθώριο για νέα βαθμολογική απώλεια.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός, ολοκλήρωσε την προετοιμασία του με προπόνηση στο ΟΑΚΑ. Στη διάθεση του Αλόνσο, τέθηκε εκ νέου ο Άντραζ Σπόραρ, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε. Σε αντίθεση με τον Σλοβένο, ο Φώτης Ιωαννίδης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και όπως αναμενόταν δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, κάτι το οποίο συνέβη και με τον Φίλιπ Μαξ.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Φικάι, Ουναΐ, Σπόραρ, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Μαξίμοβιτς, Μπρέγκου, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Νταμπίζας, Τζούριτσιτς, Αράο.

Στην αντίπερα όχθη το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League, η Τσέλσι. Οι Λονδρέζοι μπήκαν με το δεξί στις υποχρεώσεις τους στη φετινή διοργάνωση επικρατώντας 4-2 στο Λονδίνο της Γάνδης και θέλουν να κάνουν το 2/2 στο ΟΑΚΑ προκειμένου να δικαιολογήσουν τον τίτλο τους.

Λίγες ημέρες πριν οι «μπλε» γνώρισαν την ήττα στο «Άνφιλντ» από τη Λίβερπουλ για την Premier League με σκορ 2-1, έχοντας βασικούς ποδοσφαιριστές στη σύνθεσή τούς, κάτι το οποίο δεν αναμένεται να συμβεί και απόψε, αφού ο προπονητής της ομάδας, Έντσο Μαρέσκα, έχει αρκετές απουσίες.

Συγκεκριμένα οι Λονδρέζοι, ταξίδεψαν στην Αθήνα χωρίς τους Μόιζες Καϊσέδο, Νίκολας Τζάκσον, Λέβι Κόλγουιλ, Μαλό Γκουστό, Ρις Τζέιμς, Λάβια, Φοφανά, Τσίλγουελ και Κόουλ Πάλμερ. Mάλιστα ο τελευταίος, είναι και εκτός ευρωπαϊκής λίστας, με τον Ιταλό τεχνικό να θέλει να τον προφυλάξει προκειμένου να τον χρησιμοποιήσει στην επόμενη φάση.

Αναλυτικά η αποστολή της Τσέλσι: Σάντσεθ, Γιόργκεσεν, Μπέργκστρομ, Ανταραμπιόγιο, Μπαντιασίλ, Κουκουρέγια, Ντισασί, Βέιγκα, Φερνάντες, Ντιούσμπερι - Χολ, Κασαντέι, Τσουκουεμέκα, Ρακ Σάκι, Μαντουέκε, Μούντρικ, Νέτο, Φέλιξ, Ενκουνκού, Σάντσο, Τζορτζ, Γκούιου, Μέουκα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.