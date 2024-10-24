Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ Μήτογλου και Παπαπέτρου για Φενέρ, αμφίβολος ο Γκριγκόνις

Με δύο σημαντικές απουσίες, που μπορεί να γίνουν και τρεις, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη (20:45).



Ο Ντίνος Μήτογλου και ο Ιωάννης Παπαπέτρου τέθηκαν νοκ άουτ, καθώς ταλαιπωρούνται από γαστρεντερίτιδα. Από την πορεία της υγείας τους θα κριθεί αν θα προλάβουν το ντέρμπι πρωταθλήματος την Κυριακή με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, όπου λόγω και του περιορισμού στους ξένους η παρουσία τους είναι ακόμη πιο αναγκαία.



Αμφίβολος είναι και ο Μάριους Γκριγκόνις, που εγκατέλειψε την προπόνηση με μυϊκό σπασμό στη μέση. Ο Λιθουανός, πάντως, θα ταξιδέψει με την ομάδα και θα κριθεί προσεχώς η συμμετοχή του αύριο.



Με δεδομένα αυτά τα προβλήματα, το βάρος στις δύο θέσεις των φόργουορντ θα πέσει αύριο σε Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τσεντί Οσμάν.



Το καρέ των απουσιών συμπληρώνει ο Δημήτρης Μωραΐτης, που εδώ και μέρες έχει έναν τραυματισμό στον ώμο.

Φενέρμπαχτσε: Εκτός Σανλί και Γουίλμπεκιν - Επέστρεψε ο Γκούντουριτς

Όπως ανακοίνωσε από πλευράς της Φενέρ, εκτός από τον - εδώ και καιρό - τραυματία Σκότι Γουίλμπεκιν, εκτός για το παιχνίδι με τους «πράσινους» έμεινε και ο Σερτάτς Σανλί.



Από την άλλη, ο Μάρκο Γκούντουριτς επέστρεψε στις προπονήσεις της Φενέρ και πλέον έχει αυξημένες πιθανότητες να αγωνιστεί, ενώ, από την άλλη, ολοκληρώθηκαν τα διαδικαστικά έγγραφα για την άδεια του Σκάιλαρ Μέις, με αποτέλεσμα να είναι στο χέρι του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αν θα τον ρίξει κατευθείαν στα... βαθιά και θα του δώσει χρόνο συμμετοχής κόντρα στον Παναθηναϊκό

