Οσμάν: «Να παίξουμε με υπομονή και να είμαστε πνευματικά δυνατοί κόντρα στη Φενέρ»

Μετά τις δύο σερί ήττες στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μια μεγάλη πρόκληση, καθώς αύριο (25/10), θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη.



Λίγο πριν την αναχώρηση των «πρασίνων» από το «Ελ. Βενιζέλος», ο Τσεντί Οσμάν μίλησε στους δημοσιογράφους για τις λεπτομέρειες που αναμένεται να κρίνουν το ματς, αλλά και για τις απουσίες που καλείται να αντιμετωπίσει το «τριφύλλι».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τσεντί Οσμάν:

«Θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Τη σεβόμαστε. Είναι ομάδα που παίξαμε πέρυσι στο Final-4. Πρέπει να μπούμε δυνατά και να παίξουμε με υπομονή. Να είμαστε και πνευματικά δυνατοί. Αν τα κάνουμε αυτά, θα κερδίσουμε».«Πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Δεν παίξαμε καλά, αν και είχαμε τις στιγμές μας απέναντι στη Ρεάλ. Μετά το ματς στη Μαδρίτη έχουμε ανταποκριθεί και στις προπονήσεις και κόντρα στην ΑΕΚ, δείχνοντας καλό πρόσωπο».«Ο Χουάντσο είναι ένας φανταστικός παίκτης, τον οποίο τον ξέρω από τις μικρές ηλίκιες που παίζαμε αντίπαλοι. Είναι ένας παίκτης που ανοίγει το γήπεδο με το σουτ του. Θα είναι ωραίο».«Σίγουρα, θα βελτιώνομαστε συνέχεια και τα πάμε καλύτερα μαζί. Βρίσκω σιγα-σιγά και τον ρυθμό μου ατομικά. Θέλω να βοηθήσω να έρθει η νίκη».

