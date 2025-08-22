Πυροδοτεί μια ακόμη μεταγραφική «βόμβα» ο Παναθηναϊκός!



Οι «πράσινοι», παρά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «ναυάγιο», κινήθηκαν άμεσα και έξυπνα και σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Διονύσης Δεσύλλας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τα βρήκαν σε όλα με την Παρί, αλλά και με τον Ρενάτο Σάντσες και τον φέρνουν άμεσα στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές!

Έτσι ο Παναθηναϊκός, καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο και πολύ άμεσα το κενό που άφησε ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς με την αποχώρησή του για την Σαμπάμπ Αλ Αχλί, ντύνοντας στα πράσινα έναν ποιοτικότατο ποδοσφαιριστή με παραστάσεις, ο οποίος αναδείχθηκε το 2015 από τον Ρουί Βιτόρια στην Μπενφίκα!

O 28χρονος ποδοσφαιριστής, μπορεί να βρισκόταν πολύ κοντά στην Τράμπζονσπορ, αλλά η υπόθεση δεν είχε κλείσει οριστικά και έτσι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποσπάσει το «ναι» τόσο από τον ίδιο τον Πορτογάλο, όσο και από τους πρωταθλητές Ευρώπης.



To προφίλ του Ρενάτο Σάντσες:



Γέννημα θρέμμα της Μπενφίκα ο Ρενάτο Σάντσες, αναδείχθηκε από την ομάδα της Λισαβόνα και πραγματοποίησε τον Οκτώβριο του 2015 το ντεμπούτο του υπό τις οδηγίες του Ρουί Βιτόρια.



Ακολούθησε η μεταγραφή στην Μπάγερν Μονάχου έναντι 35 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2016, αλλά έμεινε στην Μπενφίκα ως το τέλος της σεζόν κατακτώντας το πρωτάθλημα Πορτογαλίας. Το καλοκαίρι του 2016, αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική του ομάδα, όντας εκ των κορυφαίων στο σύνολο του Φερνάντο Σάντος και ολοκλήρωσε τη χρονιά κατακτώντας το βραβείο Golden Boy.



Το 2017 μετακόμισε ως δανεικός στη Σουόνσι, ενώ ακολούθησε η πώλησή του στη Λιλ το 2019. Εκεί έμεινε ως το 2022, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις, σε 91 ματς.



Η Παρί τον έκανε δικό της το ίδιο καλοκαίρι, ενώ το 2023, μετακόμισε ως δανεικός στην Ρόμα και επέστρεψε στην Μπενφίκα το καλοκαίρι του 2024 με το ίδιο καθεστώς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.