Νότιγχαμ: Πήρε και Ντάγκλας Λουίς

Μια ακόμη σημαντική προσθήκη ανακοίνωσε η Νότιγχαμ. Η Φόρεστ απέκτησε τον Ντάγκλας Λουίς από τη Γιουβέντους, με «ενοίκιο» 3 εκατ. ευρώ για τη σεζόν αυτή και υποχρεωτική αγορά το επόμενο καλοκαίρι για 30 εκατ. ευρώ.



Με τη συμφωνία αυτή η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη αγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ για αγορές ποδοσφαιριστών αυτό το καλοκαίρι, καθώς έχει ήδη αποκτήσει τους Χάτσινσον (43 εκατ.), Εντόι (42 εκατ.), Καλιμουεντό (30 εκατ.), ΜακΑτι (25 εκατ.), Ζεσούς (19 εκατ.) και Κούνια (12 εκατ.).



Ο 27χρονος Βραζιλιάνος μέσος, που αγωνιζόταν από το 2019 ως το 2024 στην Άστον Βίλα, είχε 27 συμμετοχές στη Γιουβέντους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.