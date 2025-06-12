Παναθηναϊκός: Τα στατιστικά των στόπερ και ο Τουμπά

Ο Αχμέντ Τουμπά, της Μαλέν, ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού για το κέντρο της άμυνας. Oι “πράσινοι” σύμφωνα με τις πληροφορίες τα έχουν βρει σε όλα με τον παίκτη και την ομάδα του.

Έτσι το deal είναι σχεδόν βέβαια, με το μόνο που απομένει να είναι οι υπογραφές. Αυτή θα είναι η δεύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, μετά τον Κυριακόπουλο για το αριστερό ακρο της άμυνας. Ο Τουμπά ουσιαστικά θα συμπληρώσει την τετράδα της άμυνας μαζί με τους Ίνγκασον, Γεντβάι και Πάλμερ-Μπράουν για την νέα σεζόν. Αλήθεια τι έκαναν τα στόπερ των “πράσινων”, που έμειναν στο ρόστερ, την χρονιά που έφυγε και τι θα προσφέρει η Αλγερινός;

