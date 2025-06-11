Πέθανε ο φίλαθλος που κατέρρευσε στις κερκίδες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Φινλανδίας με την Πολωνία, η οποία διεξήχθη το βράδυ της Τρίτης (10/6) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο άτυχος Πολωνός υπέστη επιληπτική κρίση, με τον διαιτητή του αγώνα να διακόπτει το παιχνίδι, το οποίο πάντως συνεχίστηκε μετά από περίπου μισή ώρα.

Τελικά, όπως ανακοινώθηκε από τη φινλανδική αστυνομία, δυστυχώς ο φίλαθλος απεβίωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/6).

