Ποιος είναι ο νέος κεντρικός αμυντικός του «τριφυλλιού», με εμπειρία από Ευρώπη που απασχόλησε την «Ένωση»

Ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τον 27χρονο κεντρικό αμυντικό Αχμέντ Τουμπά και αναμένονται μόνο οι υπογραφές.

Αυτή είναι η δεύτερη μεταγραφή του «τριφυλλιού» για την άμυνα, μετά τον Κυριακόπουλου. Το ύψος του είναι 1,90, ανήκει την Μπασάκσεχίρ και φέτος είχε δοθεί δανεικός στη Μαλίν.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη Μπριζ, ενώ έχει φορέσει και τις φανέλες των Λέουβεν, Βάλβαϊκ και Λέτσε. Φέτος με τη φανέλα της Μαλίν έπαιξε σε 27 παιχνίδια συνολικά, έχοντας πετύχει δύο γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

