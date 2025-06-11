Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού, ο Εργκίν Αταμάν επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και βρέθηκε καλεσμένος σε εκπομπή του HT Spor.

Ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε στα όσα συνέβησαν στους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, μιλώντας για προκλήσεις κατά του ισχυρού άνδρα των «πράσινων», Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αλλά και κατά του ίδιου, από τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων».

Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του Τι Τζέι Σορτς στον Παναθηναϊκό, ενώ σχολίασε και την περίπτωση του Βασίλιε Μίτσιτς, αναφέροντας: «Πήραμε τον Τι Τζέι Σορτς, ο Βασίλιε Μίτσιτς θέλει να επιστρέψει, αλλά δεν είναι δυνατόν να τον πάρουμε».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν τους τελικούς στην Ελλάδα για να σώσουν τη σεζόν. Κατακτήσαμε το Κύπελλο Ελλάδας κερδίζοντας τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ήρθε χωρίς να κερδίσει τίποτα και έμεινε πίσω στο σκορ με 1-0. Όταν πήγαμε στον Πειραιά για τον δεύτερο αγώνα, συνέβησαν απίστευτα γεγονότα. Τα γεγονότα ξεκίνησαν μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα. Απίστευτα συνθήματα και βρισιές ειπώθηκαν προς την οικογένεια και την κόρη του προέδρου μας. Αυτό το έκαναν για να προκαλέσουν τον πρόεδρο Γιαννακόπουλο. Οι διαιτητές έπρεπε να κάνουν ανακοινώσεις, αλλά η ομοσπονδία και οι διαιτητές παρέμειναν αδιάφοροι.

Το κύριο γεγονός εκεί ήταν ένας μεγάλος αγώνας μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ως αποτέλεσμα, η ελληνική πολιτεία αποφάσισε να διακόψει τους αγώνες και κάλεσε τους δύο συλλόγους να έρθουν σε συμφωνία. Είπαν ότι αν δεν μπορούσαμε να έρθουμε σε συμφωνία, θα έβαζαν τέλος στη σειρά των τελικών. Ο σύλλογός μας είπε ‘εντάξει’ και έχουμε το πλεονέκτημα έδρας, αλλά ο αντίπαλος είπε ‘δεν θα καθίσω στο ίδιο τραπέζι’. Κατόπιν τούτου, το υπουργείο έκανε πίσω και μας ζήτησε να πάμε ξεχωριστά και να δώσουμε διαβεβαιώσεις. Θα διεξαχθεί ο αγώνας, δεν θα διεξαχθεί ή πότε θα διεξαχθεί; Χάσαμε το ηθικό μας με όλη αυτή την αβεβαιότητα.

Είδα μπροστά μου 3 δικηγόρους του Ολυμπιακού και με κατηγορούσαν. Έχασα την ψυχραιμία μου, δεν έκανα πίσω. Αυτό που έγινε εναντίον της Τουρκίας είναι ρατσιστικό. ‘Μπορείτε να με βρίσετε, αλλά επειδή είμαι Τούρκος, το να βρίσετε την Τουρκία θεωρείται ρατσισμός’, το υπερασπίζομαι αυτό. Αντέδρασα αναλόγως, μπορεί να αντέδρασα σκληρά, αλλά θα αντιδρούσα ξανά με τον ίδιο τρόπο.

Το να κατηγορούμαι από 3 δικηγόρους της αντίπαλης ομάδας, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Η περηφάνια μου πληγώθηκε, χάσαμε τον τρίτο αγώνα παίζοντας άσχημα.

Η πράξη που έκανε ο Γάλλος παίκτης στους φιλάθλους στο τέλος του αγώνα ήταν μια πράξη που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του αθλητισμού. Ο πρόεδρός μας τιμωρήθηκε, εγώ τιμωρήθηκα. Την επόμενη μέρα, έγινε μια ανακοίνωση, δεν υπήρξε καμία ποινή για τον παίκτη αυτό. Επηρεαστήκαμε από τα γεγονότα της φετινής σεζόν και δώσαμε το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Βγήκα με ακουστικά στην αρχή του (τέταρτου) αγώνα για να μην επηρεαστώ.

Η χρήση της ελληνικής σημαίας αποτελεί πρόκληση εναντίον μου. Ο Παναθηναϊκός είναι επίσης ελληνική ομάδα. Σέβομαι τον ελληνικό λαό, το κράτος και τη σημαία. Όπως όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν μπορείτε να βρίζετε τη χώρα μου επειδή είμαι Τούρκος. Αν κάποιος βρίζει την Τουρκία επειδή είμαι Τούρκος, αυτό είναι ρατσισμός. Παρά την υπεράσπισή μου, μου επιβλήθηκε πρόστιμο (σσ. από τον Αθλητικό Δικαστή).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.