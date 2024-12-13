Παναθηναϊκός: Τα οφέλη του από τη νίκη είναι εφάμιλλα με τις βάσεις πρόκρισης που έβαλε

Έκανε το… καθήκον του ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Νιού Σεντς χθες (12/12) το βράδυ στο Σριούσμπερι, όπου και κέρδισε με 2-0, για τη League Phase του φετινού Conference League.



Είχε αποτυπωθεί σε όλους τους… τόνους το πόσο αναγκαία ήταν η κατάκτηση των τριών βαθμών για την ομάδα του Ρουί Βιτόρια, σε ό,τι είχε να κάνει με την ευρωπαϊκή της συνέχεια και το πώς η νίκη απέναντι στους Ουαλούς θα έπρεπε να θεωρείται… δεδομένη.



Δεδομένο, βέβαια, δεν είναι τίποτα, ούτε στη ζωή, ούτε και στο ποδόσφαιρο. Εν προκειμένω, ο Παναθηναϊκός το πέτυχε και θα μπορούσε να το κάνει και ακόμα πιο… εύκολα, πάντως, έστω και αν απέναντί του ήταν μια ομάδα εμφανώς κατώτερης δυναμικής.



Μήπως, όμως, σε προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια του στη διοργάνωση, δεν είχε να αντιμετωπίσει ανάλογου «ύψους» εμπόδια, στα οποία εν τέλει… σκόνταψε; Ωστόσο, σε ένα ακόμα ματς τον τελευταίο καιρό, έδειξε σημάδια ποδοσφαιρικής προόδου. Ή, για να το γράψουμε πιο σωστά, φανέρωσε στοιχεία που θέλει να έχει ο Βιτόρια.



Είχε ξανά την κατοχή της μπάλας στα πόδια του, έφτιαξε και πάλι ουκ ολίγες φάσεις, ειδικότερα από τη δεξιά πλευρά με τον… καυτό Γιώργο Βαγιαννίδη, αλλά και τον δραστήριο Τετέ, ενώ με εξαίρεση ένα «νεκρό» διάστημα από το 20' μέχρι το 30' και την κακή αντιμετώπισή του στα «στημένα» του αντιπάλου, ήταν κυρίαρχος.



Αν δεν ήταν, δε, ο Κόνορ Ρόμπερτς, που επενέβη σωτήρια σε αρκετές ευκαιρίες των «πράσινων», ενδεχομένως να είχαν καταφέρει να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο και τον συντελεστή τερμάτων τους, αφού μπόρεσαν και κράτησαν και πάλι απαραβίαστη την εστία τους!









Όλα αυτά ήρθαν, φυσικά, με την «υπογραφή» του Φίλιπ Τζούριτσιτς. Ο Σέρβος άσος είναι… σεληνιασμένος από την αρχή της χρονιάς και πέτυχε το γκολ υπ' αριθμόν οκτώ μέσα στη σεζόν, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα στο 15' σε ένα ακόμα «γρήγορο» τέρμα επί των ημερών Βιτόρια, σε φάση που ξεκίνησε από τη συνεργασία Τετέ-Βαγιαννίδη.



Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Τζούριτσιτς κέρδισε και το πέναλτι, με το οποίο σφραγίστηκε η νίκη του Παναθηναϊκού και έδωσε τη δυνατότητα στον Φώτη Ιωαννίδη να επιστρέψει στα γκολ μετά τις 22 Αυγούστου. Σε μια αρκετά σημαντική εξέλιξη, πιθανότατα, για τον αρχηγό και την ψυχολογία του…

Εξίσου σημαντικά είναι και τα στατιστικά, που συνοδεύουν την επικράτηση των Κυπελλούχων Ελλάδας στην Αγγλία, πιστοποιούν την καλή εικόνα του και ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση όλου του οργανισμού, ενόψει της συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.



* Μιλάμε για την πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού επί αγγλικού εδάφους! Έστω και αν αυτή δεν ήρθε κόντρα σε κάποια ομάδα του «νησιού», η συγκεκριμένη «κατάρα» πλέον… έσπασε.



* Το εν λόγω 0-2 συνιστά την πρώτη εκτός έδρας νίκη των «πράσινων» σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά την περίοδο 2009-10 και το 0-1 απέναντι στη Στουρμ Γκρατς!



* Σε αυτά, προσθέστε ότι συνιστά την πρώτη νίκη με δύο τέρματα διαφορά με τον Πορτογάλο τεχνικό στο «τιμόνι», καθώς επίσης και την πρώτο φετινό «τρίποντο» μακριά από το ΟΑΚΑ στην Ευρώπη…



Πλέον, έχοντας το 2Χ2 για «προίκα», ο Παναθηναϊκός βρίσκεται με το… ενάμισι πόδι στην επόμενη φάση του Conference League. Απομένει απλά να «τσεκάρει» το «εισιτήριό» του απέναντι στην Ντινάμο Μινσκ την προσεχή Πέμπτη και να επανέλθει στη φάση των νοκ άουτ, που… τόσο έχουν λείψει από όλους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.