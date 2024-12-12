Μπλόκο από την Τβέντε και παραμένει στην… πρίζα ο Ολυμπιακός. Σε ένα ματς που οι δύο ομάδες έχασαν πέναλτι, το 0-0 δεν άλλαξε σε καμία στιγμή και αφήνει τους «ερυθρόλευκους» σε απόσταση από την πρώτη οκτάδα. Παράλληλα, δεν τους εξασφαλίζει ακόμα την πρόκριση και θα ψάξουν ένα ακόμη τρίποντο ως το φινάλε της League Phase κόντρα σε Πόρτο και Καραμπάγκ.

Τζολάκης και Ούνερσταλ έβγαλαν τα πέναλτι των Φαν Βολφσβίνκελ και Ελ Κααμπί αντίστοιχα, ενώ ο Ζέλσον Μαρτίνς σπατάλησε τεράστια ευκαιρία στις καθυστερήσεις για να λυτρώσει τους Πειραιώτες.

Στους 9 βαθμούς πλέον ο Ολυμπιακός, στους 4 οι Ολλανδοί που είναι αήττητοι εκτός έδρας, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να στρέφεται πλέον στον αγώνα πρωταθλήματος με την Athens Kallithea τη Δευτέρα στο πρωτάθλημα.

Το ματς

Με άσχημο τρόπο για τον Ολυμπιακό και εξαιρετικό για την Τβέντε ξεκίνησε το παιχνίδι, αφού στο 8ο λεπτό ο Ρέτσος υπέπεσε σε πέναλτι για χέρι σε σουτ του Φλαπ. Ο Φαν Βολφσβίνκελ εκτέλεσε από τα έντεκα βήματα, αλλά ο Τζολάκης τον ψάρεψε, έπεσε στη δεξιά του γωνία και μπλόκαρε την μπάλα, γνωρίζοντας την αποθέωση από 33 χιλ. οπαδούς.

Οι Ολλανδοί ήταν καλά στημένοι και δεν επέτρεπαν στους «ερυθρόλευκους» να παίξουν κάθετα, ενώ με build-up απέφευγαν το έντονο πρέσινγκ. Οι φιλοξενούμενοι έχασαν στο πρώτο μέρος δύο παίκτες, αφού ο Ούστινγκ αναγκάστηκε να αλλάξει τους Ρέγκερ και Χίλγκερς με τους Λτάιεφ και Λαγκερμπίλκε. Ο Ολυμπιακός μετά το μισάωρο πήρε μέτρα και με το θράσος του Κωστούλα κέρδισε το δικαίωμα να προηγηθεί, αφού ο «μικρός» ανετράπη στην περιοχή από τον Σάντιλεκ. Παρόλα αυτά, ο Ούνερσταλ μιμήθηκε τον Τζολάκη και έβγαλε την εκτέλεση του Ελ Κααμπί κρατώντας το 0-0.

Καλύτερα μπήκε και στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, αλλά Κωστούλας και Ελ Κααμπί στο 52’ δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν το γύρισμα του Ζέλσον, ενώ τρία λεπτα μετά ο Σαλάχ έκανε κάκιστο τελείωμα στην κόντρα. Ο Κάρμο πήρε τη θέση του Ρέτσου, οι Πειραιώτες βελτίωσαν τον τρόπο που αναπτύσσονταν, με τον Έσε στο 60’ να πλασάρει απελπιστικά άουτ από τα όρια της περιοχής. Τρία λεπτά αργότερα δε, ο Ζέλσον σπατάλησε μια τεράστια φάση, η οποία βέβαια ήταν ως μη γενόμενη αφού ο Ελ Κααμπί που έκανε την προσποίηση βρισκόταν μπροστά από τον τελευταίο αμυνόμενο.

Ο Μεντιλίμπαρ άργησε αλλά ανακάτεψε την τράπουλα, ενώ υποχρεώθηκε να βγάλει και τον Ορτέγκα με πρόβλημα. Φόρτωσε την επίθεση με Γιάρεμτσουκ, έριξε τον Στάμενιτς στον άξονα και οι «ερυθρόλευκοι» είχαν στο μισό γήπεδο τους Ολλανδούς. Ο ρέφερι κιτρίνισε για διαμαρτυρία τον Έσε και δεν θα παίξει με την Πόρτο, ενώ έδωσε το δικαίωμα στους φιλοξενούμενους να τρώνε χρόνο με καθυστερήσεις. Στο έξτρα τετράλεπτο, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το διπλάσια, ο Ολυμπιακός άγγιξε τη νίκη, αλλά μετά τη φοβερή προσπάθεια του Ροντινέι, ο Ζέλσον πλάσαρε άουτ και το 0-0 έμεινε ως το φινάλε.

MVP: Πολύ καλό παιχνίδι από τον Άλεκ Βαν Χούρενμπεκ, ο οποίος κατάφερε να κρατήσει εκτός αγώνα και μακριά από τελικές τον Ελ Κααμπί. Βέβαια, ρίσκαρε και με την αποβολή με το δυναμικό του στιλ, αλλά ήταν εξαιρετικός στις μονομαχίες.

Η σφυρίχτρα: Ο Ζερόμ Μπισάρ ήταν εκνευριστικός, αφού προστάτευε με εύκολα σφυρίγματα τους φιλοξενούμενους, ενώ τους επέτρεψε και να κάνουν καθυστερήσεις, δείχνοντας πως θα κρατήσει έξτρα χρόνο, κάτι που δεν συνέβη ποτέ. Στα όρια της δεύτερης κίτρινης το μαρκάρισμα του Βαν Χούρενμπεκ στον Κωστούλα στο δεύτερο μέρος αλλά δεν του την έβγαλε, ενώ κιτρίνισε για πλάκα τον Έσε και ο Αργεντινός θα χάσει το επόμενο ματς με την Πόρτο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος (58' Κάρμο), Πιρόλα, Ορτέγα (82' Μπιανκόν), Μουζακίτης (82' Στάμενιτς), Εσε, Κωστούλας (82' Γιάρεμτσουκ), Γουίλιαν (68' Κοστίνια), Ζέλσον, Ελ Κααμπί.

ΤΒΕΝΤΕ: Ούνερσταλ, Φαν Ρόι, Χίλγκερς (37' Λάγκερμπιελκε), Φαν Χόορενμπεκ, Εντίν, Ρέγκερ (24' Σαϊφαλάχ, 79' Μπέργκεν), Στέιν, Σάντιλεκ (79' Κιόλο), Βόλφσβίνκελ (79' Ροτς), Φλαπ, Λάμερς.



