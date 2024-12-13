Conference League: Mε «διπλό» και βήμα πρόκρισης ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 τη Νιού Σεντς, στο «Κράουντ Μίντοου», για την 5η αγωνιστική της League Phase του φετινού Conference League, φτάνοντας σε δεύτερη διαδοχική νίκη στην διοργάνωση και πρώτη μακριά από το «σπίτι» του.

Το «τριφύλλι» ήταν και πάλι συνολικά ανώτερο, με εξαίρεση ένα «νεκρό» διάστημα στο πρώτο ημίχρονο, έφτιαξε πολλές ευκαιρίες για να σκοράρει ενώ προηγήθηκε με τον Τζούριτσιτς στο 15’ και είδε τον Ιωαννίδη να επιστρέφει στα γκολ στο 62’, με πέναλτι που κέρδισε ο πρώτος!

Έτσι, ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 7 βαθμούς, ενώ την τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την Ντινάμο Μίνσκ με στόχο να «σφραγίσει» την παρουσία του στα playoffs. Την ώρα που η Νιού Σέιντς διατηρήθηκε στους 3 πόντους και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της με αντίπαλο.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει και στην εντυπωσιακή παρουσία των περισσότερων από 1.000 φίλων των «πράσινων», που έδωσαν ρεσιτάλ υποστήριξης!

Στο… μυαλό των κόουτς:

Η Νιού Σεντς παρατάχθηκε με σύστημα 4-3-3, τον Ρόμπερτς στην εστία και τους Μπέικερ, ΜακΓκέιχι, Πασκ και Ντέιβις τετράδα στα μετόπισθεν. Κλαρκ, Ντάνιελ Γουίλιαμς και Ρέντμοντ συνέθεσαν την τριάδα του άξονα, ενώ Χόλντεν και Μπρόμπελ αγωνίστηκαν στα άκρα και ο Τζόρνταν Γουίλιαμς στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη «κατέβηκε» με σχηματισμό 4-3-3, τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Με τους Αράο, Μαξίμοβιτς και Μπακασέτα να αγωνίζονται στα χαφ, τους Τετέ-Τζούριτσιτς στα «φτερά» και τον Ιωαννίδη ως σέντερ φορ.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός μπήκε από την αρχή με διάθεση να επιτεθεί και να βρει ένα γρήγορο γκολ, κυκλοφορόντας την μπάλα και παίζοντας κυρίως από την δεξιά του πλευρά.

Με τη Νιού Σεντς, ωστόσο, να περιμένει… σταθερά πίσω από την μπάλα, θέλοντας να κλείσει τους χώρους και να τον δυσκολέψει με την πολυπρόσωπη άμυνά της.

Ο Ρόμπερτς έβγαλε με δυσκολία το κοντινό σουτ του Τζούριτσιτς, στην πρώτη καλή στιγμή των «πράσινων» στην αναμέτρηση, στο 14’, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο στο αμέσως επόμενο λεπτό…

Όταν από την ωραία συνεργασία Τετέ και Βαγιαννίδη από τα δεξιά, ο πρώτος έκανε το γύρισμα προς τον Τζούριτσιτς, που σούταρε είδε τον Ρόμπερτς να αποκρούει σε πρώτο χρόνο, αλλά πήρε το «ριμπάουντ» και με νέα προσπάθεια έκανε το 0-1!

Ωστόσο, στο διάστημα 20’-30’, ο Παναθηναϊκός έδειξε μια αδικαιολόγητη χαλαρότητα στα αμυντικά του καθήκοντα, με αποτέλεσμα μάλιστα να πιεστεί σε δύο περιπτώσεις.

Από ισάριθμες εκτελέσεις κόρνερ των Ουαλών και κεφαλιές των Ντάνιελς και Κλαρκ, στο 23ο και στο 31ο λεπτό αντίστοιχα, που πέρασαν ανεκμετάλλευτες.

Αντιθέτως, μπαίνοντας στην τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ξανά την ένταση και έφτιαξαν δύο ακόμα φάσεις για γκολ…

Με την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι από την κεφαλιά του Αράο, μετά την εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα από δεξιά στο 40’. Αλλά και τον Ίνγκασον να μην μπορεί να σκοράρει από κοντά, τρία λεπτά αργότερα, καθώς ο Ρόμπερτς απέκρουσε ενστικτωδώς, διατηρώντας το 0-1!

Το δεύτερο 45λεπτο ξεκίνησε με τον Γεντβάι να αντικαθιστά τον τραυματία Σένκεφελντ και τον Παναθηναϊκό να έχει την πρώτη καλή στιγμή μόλις στο 47’, αλλά τον Γουίλιαμς να προλαβαίνει τον Ιωαννίδη και να απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ.

Συνέχισε να πιέζει, δε, με τους… συνήθεις υπόπτους Τετέ και Βαγιαννίδη να συνεργάζονται, τον δεύτερο να πατάει περιοχή αλλά τον Ντάνιελς να τον κόβει τελευταία στιγμή, διώχνοντας σωτήρια σε κόρνερ!

Τελικά, με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, ο Τζούριτσιτς κέρδισε πέναλτι από τον ΜακΓκέιχι, ο Ιωαννίδης ανέλαβε την εσχάτη των ποινών και με την εύστοχη εκτέλεσή του, πέτυχε το 0-2, στο 62’!

Νιού Σεντς-Παναθηναϊκός

MVP: Μια ακόμα πολύ καλή εμφάνιση του Γιώργου Βαγιαννίδη, αλλά ο Φίλιπ Τζούριτσιτς συνεχίζει να βρίσκεται σε… beast mode! O Σέρβος πέτυχε το πρώτο τέρμα της ομάδας του, ξανά, ενώ κέρδισε και το πέναλτι με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα… Παράλληλα, παρότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε κυρίως από τα δεξιά, πάτησε περιοχή και απείλησε και σε άλλες φάσεις, μέχρι να αντικατασταθεί.

Η «σφυρίχτρα»: Μάλλον απαρατήρητη πέρασε η διαιτησία του Ρεϊτάλα, με τον Φινλανδό ρέφερι να έχει εύκολο έργο και να είναι παράλληλα δίπλα στην φάση όπου σωστά καταλόγισε το πέναλτι υπέρ των «πράσινων»…

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Νιού Σεντς (Κρεγκ Χάρισον) : Ρόμπερτς, Μπέικερ (11' Ντάνιελς), ΜακΓκέιχι, Πασκ, Ντέιβις, Κλαρκ (78' Γουίλσον), Ντ. Γουίλιαμς, Ρέντμοντ, Χόλντεν, Τζ. Γουίλιαμς (63' ΜακΜάνους), Μπρόμπελ (78' Μπράντλεϊ).

Έμειναν στον πάγκο: Έντουαρντς, Μάρσαλ, Μπόντενχαμ, Κίσλεβιτς, Σμιθ, Κάναβαν, Γούλαμ, Ντόφορο.

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι. Βαγιαννίδης (89' Κώτσιρας), Σένκεφελντ (46' λ.τ. Γεντβάι), Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς (73' Μαξ), Αράο, Μαξίμοβιτς, Μπακασέτας (89' Ουναΐ), Τετέ, Ιωαννίδης, Τζούριτσιτς (73' Μαντσίνι).

Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Λίλο, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Νταμπίζας.

Διαιτητής: Όλιβερ Ρεϊτάλα (Φινλανδία).

Βοηθοί: Γιούκα Χόνκανεν, Όλι Γιάντουνεν (Φινλανδία).

4ος διαιτητής: Άντι Μούνουκα (Φινλανδία).

VAR: Τζιανλούκα Αουρελιάνο (Ιταλία).

AVAR: Ροζάριο Αμπίσο (Ιταλία).

