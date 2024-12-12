Νίκη του ΠΑΟΚ επί της Φερεντσβάρος με 5-0

Διψούσε για πρόκριση ο ΠΑΟΚ και... ξεδίψασε με το «αίμα» της Φερεντσβάρος! Ο «δικέφαλος του βορρά» σε μια Τούμπα... κόλαση, έκανε «φύλλο και φτερό» τους Ούγγρους, διαλύοντάς τους με το εμφατικό 5-0 για την 6η αγωνιστική της League Phase του Conference League!

Τρομερός ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ που πέρασε στο ματς ως αλλαγή στο 74' και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με ένα γκολ, μια ασίστ και ένα κερδισμένο πέναλτι, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε «δαιμονιώδη» φόρμα. Τάισον, Τόμας, Τσάλοφ και Ζίβκοβιτς τα άλλα γκολ του ΠΑΟΚ, ο οποίος έφτασε στους επτά βαθμούς και έχει δυο ματς με Σλάβια Πράγας και Ρεάλ Σοσιεδάδ, ώστε να ελπίζει για πρόκριση!

Ιστορική νύχτα και για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς ο οποίος με την ασίστ στο γκολ του Τόμας έφτασε τις 45 στην καριέρα του στην Τούμπα και έγινε ο κορυφαίος ξένος του «δικεφάλου» στον συγκεκριμένο τομέα.

Στο μυαλό των κόουτς:

Tο κλασσικό 4-2-3-1 επέλεξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ με τον Κοτάρσκι στην εστία και τους Ότο, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα στην άμυνα. Οζντόεφ και Καμαρά ήταν οι δυο χαφ, με τον Κωνσταντέλια στο «10» τον Ζίβκοβιτς στα δεξιά, τον Τάισον, αριστερά και τον Τόμας στην κορυφή της επίθεσης.

Ίδια διάταξη από τον Πασκάλ Γιάνσεν για τη Φερεντσβάρος. O Nτίμπους στην εστία με τους Μακρέτσκις, Σισέ, Γκάρτενμαν και Ραμίρες στην τετράδα της άμυνας. Μαΐγκα και Ρόμενς στο κέντρο, ο Αμπού Φανί μπροστά τους και οι Γκρούμπερ, Τραορέ στα άκρα πίσω από τον Σαλντάνια.

Το ματς:

Η ατμόσφαιρα στην Τούμπα ήταν καυτή με το πρώτο πεντάλεπτο να κυλά με αναγνωριστικές πάσες και τον ΠΑΟΚ να είναι αρκετά μουδιασμένος στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που κατέγραψαν τις πρώτες τελικές του ματς με τα σουτ των Γκρούμπερ και Ραμίρες να μην ανησυχούν τον Κοτάρσκι που στην πρώτη περίπτωση μπλόκαρε σταθερά και στη δεύτερη είδε την μπάλα να φεύγει άουτ.

Ο ΠΑΟΚ ανέβασε την έντασή του στον αγωνιστικό χώρο και στο 9' δημιούργησαν μια τρομερή στιγμή για να προηγηθούν. Ο Ζίβκοβιτς έφυγε από τα δεξιά από το μαρκάρισμα του Ραμίρες, έκανε την επέλαση, έβγαλε με το εξωτερικό στον Μπράντον Τόμας στην καρδιά της περιοχής, αλλά το πλασέ του Ισπανού στην κίνηση πέρασε άουτ!

Το μομέντουμ ήταν με το πλευρό του ΠΑΟΚ και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η ομάδα του Λουτσέσκου, πήρε προβάδισμα. Καταπληκτική ενέργεια του Κωνσταντέλια που ανάμεσα σε τρεις παίκτες πέρασε την μπάλα στα αριστερά και ο επερχόμενος Τάισον με θαυμάσιο πλασέ, άνοιξε το σκορ και έβαλε

«φωτιά» στην Τούμπα!

Μάλιστα τρία λεπτά αργότερα οι αριθμητικές ισορροπίες θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει, καθώς ο Σαλντάνια, υπέπεσε σε πολύ σκληρό πάτημα στον Οζντόεφ, αλλά ο Ισπανός διαιτητής, έβγαλε κίτρινη κάρτα, παρά τις προτροπές των γηπεδούχων για έλεγχο στο VAR και αλλαγή της απόφασης.

Η ομάδα του Λουτσέσκου, παρέμενε στο προσκήνιο και με επιθέσεις κυρίως από τη δεξιά πτέρυγα έφτανε κοντά στην περιοχή του Ντίμπουζ. Μια τέτοια επίθεση έφερε και το δεύτερο γκολ, όταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς κέρδισε φάουλ σχεδόν στη «μύτη» της περιοχής. Ο Σέρβος εκτέλεσε χαμηλά την μπάλα, ο Μπράντον Τόμας μπήκε «σφήνα» ανάμεσα από τους αμυντικούς και στο πρώτο δοκάρι με πλασέ έκανε το 2-0!

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αρκετά σκληροί στα μαρκαρίσματά τους με αποτέλεσμα να ολοκληρώσουν το πρώτο μέρος με τέσσερις κίτρινες κάρτες. Παρόλα αυτά έμεναν μακριά από την περιοχή του «δικεφάλου» ο οποίος περιορίστηκε στον άξονα από την Φερεντσβάρος.

Μάλιστα η ομάδα του Πασκάλ Γιάνσεν, αφού γλίτωσε στο 45' από ένα όμορφο σουτ του Καμαρά έχασε μεγάλη ευκαιρία να μειώσει. Ο Σαλντάνια έκλεψε την μπάλα από τον Μιχαηλίδη, πάτησε περιοχή, σούταρε στο δοκάρι, ενώ ο Κεϊτά στην επαναφορά έστειλε ψηλά την μπάλα για την τελευταία φάση του πρώτου μέρους.

Με τον Πασκάλ Γιάνσεν να κάνει την πρώτη του αλλαγή, αντικαθιστώντας τον Ρόμενς με τον Ζακχάριανσεν μπήκε η Φερεντσβάρος στο δεύτερο μέρος, την στιγμή που ο, απόλυτα ικανοποιημένος, Λουτσέσκου, διατήρησε τους ίδιους έντεκα με το πρώτο μέρος. Οι φιλοξενούμενοι στο 48' απείλησαν με την κεφαλιά του Σαλδάνια η οποία πέρασε ελάχιστα άουτ από το δεξί κάθετο δοκάρι του Κοτάρσκι.

Σε αρκετά χαμηλότερες ταχύτητες το πρώτο διάστημα του δευτέρου μέρους με τη Φερεντσβάρος να έχει την κατοχή, δίχως ωστόσο να απειλεί την εστία του Κοτάρσκι.

Ο ΠΑΟΚ έφερε πιο κοντά τις γραμμές του, ανέβασε την ένταση του και άρχισε να ρολάρει, απειλώντας κατά ριπάς την εστία της Φερεντσβάρος. Ο Λουτσέσκου έριξε στη μάχη Ντεσπόντοφ και Τσάλοφ, κινήσεις οι οποίες αποδείχτηκαν ευεργετικές για την ομάδα του!

Και αυτό γιατί το γήπεδο... κατηφόρησε με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει ακόμη δύο τέρματα! Έτσι λίγο μετά από ένα επικίνδυνο σουτ του Κωνσταντέλια που πέρασε λίγο άουτ, ήρθε το 3-0! Καταπληκτικό τρίγωνο με Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ και Τσάλοφ, ο Ρώσος στο έτοιμο γκολ πλάσαρε σωστά διευρύνοντας το προβάδισμα της ομάδας του στο 76'!

Με τον «αέρα» του 3-0, ο ΠΑΟΚ έπαιξε πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο και στο 79' κέρδισε πέναλτι με τον Ντεσπόντοφ να προλαβαίνει σε τρία λεπτά να αλλάζει την εικόνα του ματς, καθώς ήταν αυτός που το κέρδισε. Ο Ζίβκοβιτς ανέλαβε την εκτέλεση, στην οποία προφανώς και δεν λάθεψε, γράφοντας το 4-0!

Φυσικά η τρομερή έλευση του Ντεσπόντοφ στο ματς δεν θα μπορούσε να μην έχει ως επιστέγασμα και ένα γκολ! Μετά την ασίστ στον Τσάλοφ και το κερδισμένο πέναλτι ο Βούλγαρος, χρίστηκε σκόρερ στο 89' όταν μετά από όμορφο συνδυασμό πλάσαρε με το αριστερό στην κλειστή γωνία του Ντίμπους διαμορφώνοντας το τελικό 5-0 που έφερε τον ΠΑΟΚ στους επτά βαθμούς!

ΜVP: Όταν ένας ποδοσφαιριστής σε σχεδόν είκοσι λεπτά καταφέρνει να μοιράσει ασίστ, να σκοράρει και να κερδίσει πέναλτι, γίνεται αυτόματα ο κορυφαίος του αγώνα. Αυτό έκανε και ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ που συνεχίζει με σπασμένα φρένα να προσφέρει στον ΠΑΟΚ βαθμούς και στον εαυτό του πλούσια στατιστική.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Κουάδρα Φερνάντεθ, έκανε σε γενικές γραμμές ένα πολύ καλό ματς, όμως σίγουρα στο 13' θα μπορούσε να είχε αποβάλει τον Σαλδάνια για το πάτημα πάνω στον Οζντόεφ, αντί να του βγάλει κίτρινη κάρτα.

Oι ενδεκάδες του ματς:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Ότο, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά (83’ Σβαμπ), Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς (83’ Σορετίρε), Κωνσταντέλιας, Τάισον (73’ Ντεσπόντοφ), Τόμας (62’ Τσάλοφ).

Φερεντσβάρος (Πασκάλ Γιάνσεν): Ντιμπούς, Μακρέτσκις, Σισέ (77’ Γκουστάβο), Γκάρντενμαν, Ραμίρες, Ρόμενς, Μαϊγκά (78’ Τοτ), Αμπού Φανί, Τραορέ (66’ Κάντι), Γκρούμπερ (66’ Μισίντζαν), Σαλντάνια.

Διαιτητής: Κουάδρα Φερνάντεθ (Ισπανία)

Βοηθοί: Πόρας Αγιούσο, Ροντρίγκεθ Μορένο

4ος διαιτητής: Αρμερόλα Ρόχας

VAR: Ντε Μπούργος Μπανγκοετσέα

