Παναθηναϊκός: Τα νούμερα της νέας σεζόν - Πήρε το «0» του Καλαϊτζάκη ο Σορτς

Ο Παναθηναϊκός ανανέωσε τις πληροφορίες του ρόστερ στην επίσημη ιστοσελίδα του, αποκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τα νούμερα των παικτών του για τη σεζόν 2025-26.



Συγκεκριμένα, ο Τι Τζέι Σορτς θα πάρει το «0», το οποίο μέχρι στιγμής κατείχε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που θα φοράει πλέον το «5». Όσον αφορά τα άλλα μεταγραφικά αποκτήματα, ο Γιάννης Κουζέλογλου πήρε το «24» ο Βασίλης Τολιόπουλος το «27».

Πέρα από τον Καλαϊτζάκη, η μόνη αλλαγή στα ήδη υπάρχοντα νούμερα αφορά τον Τζέντι Όσμαν, που θα φοράει πλέον το «6» αντί για το «16».



Αναλυτικά τα νούμερα:



0. Τι Τζέι Σορτς

5. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

6. Τζέντι Όσμαν

10. Κώστας Σλούκας

20. Αλέξανδρος Σαμοντούροφ

22. Τζέριαν Γκραντ

24. Γιάννης Κουζέλογλου

25. Κέντρικ Ναν

26. Ματίας Λεσόρ

27. Βασίλης Τολιόπουλος

40. Μάριους Γκριγκόνις

41. Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

44. Ντίνος Μήτογλου

77. Ομέρ Γιούρτσεβεν

