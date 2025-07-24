ΑΕΚ: Δεκάδες σημαίες της Παλαιστίνης στην OPAP Arena

Παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και τις εκκλήσεις της ΠΑΕ ΑΕΚ για αποφυγή πολιτικών συμβόλων, δεκάδες σημαίες της Παλαιστίνης έκαναν, τελικά, την εμφάνισή τους στις εξέδρες της OPAP Arena.



Οι φίλοι της ΑΕΚ θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν τη στήριξή τους στον παλαιστινιακό λαό, με την αστυνομία, θυμίζουμε, να προχωρά νωρίτερα σε προσαγωγές έξω από το γήπεδο ορισμένων «κιτρινόμαυρων» οπαδών.

Από την άλλη πλευρά, οι περίπου 150 φίλοι της Χάποελ Μπερ Σεβά ύψωσαν ισραηλινές σημαίες στην κερκίδα των φιλοξενούμενων, προκαλώντας έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της ΑΕΚ!









