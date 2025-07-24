Άρης: Όλα λάθος μέσα σε ένα τρίλεπτο πλήρωσε την κατάρρευση

Παρουσιάστηκε πνευματικά και αγωνιστικά ανέτοιμος και τώρα... τρέχει ενόψει της ρεβάνς ο Άρης.

Παρότι προηγήθηκε στη μοναδική καλή στιγμή του στο ματς με τον Λορέν Μορόν στο 66ο λεπτό, η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη «πλήρωσε» την αρκετά κακή εμφάνισή της καθ' όλη τη διάρκεια του 90λεπτου, γνωρίζοντας την ήττα με ανατροπή μέσα σε ένα τρίλεπτο από την Αράζ (2-1) στο Μπακού, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.



Οι Θεσσαλονικείς παρουσιάστηκαν δίχως φρεσκάδα, ενέργεια και ένταση στο παιχνίδι τους στην «Dalga Arena», επιλέγοντας να παίξουν «safe» και χωρίς ρίσκο, κάτι που τελικώς δεν τους βγήκε, αφού, επιθετικά, δεν απείλησαν σχεδόν καθόλου.



Πλέον, η ρεβάνς του «Κλ. Βικελίδης» την ερχόμενη Πέμπτη (31/07, 21:15) αποκτά... μονόδρομο για τους «κίτρινους», οι οποίοι με τον κόσμο στο πλευρό τους θα ψάξουν την ανατροπή και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Στο.. μυαλό του κόουτς:

Ο Ελμάρ Μπαχσίγεφ παρέταξε την ομάδα του με σύστημα 4-3-3. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Αβράμ, με τους Αμπάσοφ, Χασαναλιζάντα, Ριμπέιρο και Αλεξάντρε να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Στον άξονα ξεκίνησαν οι Κοέν, Αντράντε και Βάντερσον, με τους Μπολί και Σάντος να αποτελούν τους δύο εξτρέμ και τον Σιμακάλα τον μοναδικό φορ.



Από την άλλη, ο Μαρίνος Ουζουνίδης παρέταξε τον Άρη με το κλασικό 4-2-3-1. Στο τέρμα ξεκίνησε ο Αθανασιάδης, που είχε μπροστά του από δεξιά προς τα αριστερά τους Φαντιγκά, Μπράμπετς, Φαμπιάνο και Μεντίλ. Στη δυάδα των χαφ αγωνίστηκαν οι Μόντσου και Ράτσιτς, με τον Γένσεν να παίζει στη θέση «10» πίσω από τον Λορέν Μορόν, την ώρα όπου οι Ντιαντί και Κάρλες Πέρεθ ξεκίνησαν στα δύο «φτερά».







Το ματς:

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να δίνουν βαρύτητα στα ανασταλτικά τους καθήκοντα, «θωρακίζοντας» τα μετόπισθεν. Η πρώτη καλή στιγμή άνηκε στον Άρη, ο οποίος μόλις στο δεύτερο λεπτό απείλησε τους Αζέρους με την εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου να περνά από όλους και να φεύγει λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Αβράμ. Τρία λεπτά αργότερα, η Αράζ έγινε για πρώτη φορά απειλητική, όταν ο Σιμακάλα κινήθηκε πίσω από την πλάτη της άμυνας και σκόραρε προ του Αθανασιάδη, με το τέρμα να ακυρώνεται σωστά για οφσάιντ.







Με την ώρα να περνά και το παιχνίδι να μην έχει καθόλου ρυθμό, οι Θεσσαλονικείς ήταν «τακτοποιημένοι» πίσω, ενώ, παράλληλα, προσπαθώντας σιγά-σιγά να κερδίσουν μέτρα στο γήπεδο και να επιβάλουν τον δικό τους ρυθμό. Κάτι το οποίο εν τέλει δεν συνέβη στο πρώτο 45λεπτο, αφού, το σύνολο του Μαρίνου Ουζουνίδη δυσκολευόταν αρκετά να κρατήσει την μπάλα και να φτιάξει το δικό του παιχνίδι.



Χαρακτηριστικό είναι πως οι «κίτρινοι» πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με μόλις δύο καταγεγραμμένες τελικές, όσες είχαν και οι γηπεδούχοι στο πρώτο 45λεπτο. Στο 20ο λεπτό, ο Αντράντε έκλεψε την μπάλα από τον Ράτσιτς στον χώρο του κέντρου, έκανε μερικά μέτρα με την μπάλα και σούταρε από μακριά, με την προσπάθειά του να φεύγει λίγο πάνω από την εστία. Οκτώ λεπτά αργότερα, η Αράζ άγγιξε το γκολ με την κεφαλιά του Ριμπέιρο από το φάουλ του Βάντερσον, με τον Αθανασιάδη να βγάζει εντυπωσιακά με το ένα χέρι σε κόρνερ.



Η πρώτη τελική της ελληνικής ομάδας ήρθε στο 39ο λεπτό, με τον Ντιαντί να κάνει ωραία ενέργεια από τα αριστερά, ωστόσο, το συρτό σουτ που επιχείρησε βρήκε σε ετοιμότητα τον Αβράμ. Ένα λεπτό πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, ο Κάρλες Πέρεθ δοκίμασε το πόδι του από μεγάλη απόσταση, με την μπάλα να φεύγει πολλά μέτρα άουτ από την εστία του Άβραμ.







Παρά τη μέτρια έως κακή εικόνα του Άρη, ο Μαρίνος Ουζουνίδης δεν προέβη σε κάποια αλλαγή με την έναρξη της επανάληψης, ξεκινώντας με τους ίδιους έντεκα και στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν στο δεύτερο 45λεπτο δίχως φρεσκάδα, τρεξίματα και κατοχή της μπάλας, με τον Αθανασιάδη να τους κρατά «όρθιους» σε δύο περιπτώσεις. Αρχικώς, στο 49ο λεπτό με τον Έλληνα γκολκίπερ να βγάζει δύσκολα σε κόρνερ στην κάτω δεξιά γωνία του το δυνατό σουτ του Σιμακάλα, ενώ, στην εξέλιξη της φάσης, είπε «όχι» στο πλασέ του Αντράντε στην κλειστή του γωνία!



Σε αυτό το χαμηλό τέμπο συνεχίστηκε η αναμέτρηση, με τον Άρη να επιλέγει να παίζει «συντηρητικά», δίχως κανένα ρίσκο και βιασύνη στο παιχνίδι, δείχνοντας ξεκάθαρα πως περίμενε μια καλή στιγμή για να ξεδιπλώσει την ποιότητά του. Όπερ και εγένετο στο 68ο λεπτό, όταν σε μια ταχύτατη αντεπίθεση που ξεκίνησε μέσα από την περιοχή του Αθανασιάδη, ο Γιαννιώτας με τρομερή πάσα στον χώρο έβγαλε ολομόναχο μπροστά τον Λορέν Μορόν, με τον «killer» των «κίτρινων» να πλασάρει υπέροχα στο τετ-α-τετ με τον Αβράμ για το 0-1!



Και ενώ θα περίμενε κανείς το γκολ αυτό να «αφυπνίσει» τον Άρη και να επιβάλει τον δικό του ρυθμό, δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Αντιθέτως, η Αράζ ανέβασε την ένταση και την πίεσή της, φτάνοντας μέσα σε μόλις τρία λεπτά στην ανατροπή. Στο 75ο λεπτό, οι Αζέροι έφεραν το ματς στα ίσα, όταν μετά από φάση διαρκείας στα «κίτρινα» καρέ, ο Αθανασιάδης απέκρουσε προσωρινά το πλασέ του Σιμακάλα, ο Μεντίλ πάνω στην γραμμή έδιωξε πάνω στον Σάντος, ο οποίος και με δυνατό σουτ έγραψε το 1-1.



Σαν να μην έφτανε αυτό, στο 78ο λεπτό, οι γηπεδούχοι βρήκαν εντελώς ανοδιοργάνωτη την άμυνα του Άρη, με τον Ροντρίγκες να σεντράρει από τα δεξιά και τον Αντράντε σχεδόν ολομόναχος να πιάνει ένα βολ πλανέ και να νικά τον Αθανασιάδη που φέρει ευθύνη στο γκολ, αφού ναι μεν έκανε επαφή με την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να της αλλάξει πορεία.



Περισσότερα σε λίγο...



Οι ενδεκάδες του αγώνα:



Αράζ (Ελμάρ Μπαχσίγεφ): Αβράμ - Αμπάσοφ, Χασαναλιζάντα, Ριμπέιρο, Αλεξάντρε - Κοέν (70' Ροντρίγκες), Αντράντε, Βάντερσον - Μπολί, Σάντος, Σιμακάλα (82' Κεϊτά).



Άρης (Μαρίνος Ουζουνίδης): Αθανασιάδης - Φαντιγκά, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Μεντίλ - Ράτσιτς, Γένσεν (62' Γιαννιώτας), Μόντσου - Πέρεθ, Ντιαντί (77' Τεχέρο), Μορόν.

