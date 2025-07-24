Η FIFA τιμώρησε τη Σερβία με μερικό κλείσιμο του γηπέδου στον εντός έδρας αγώνα με την Αγγλία για τα προκριματικά του Μουντιάλ τον Σεπτέμβριο, έπειτα από ρατσιστική συμπεριφορά οπαδών της κατά τη διάρκεια της νίκης με 3-0 επί της Ανδόρας τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (24/7) η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας (FSS).

Η Σερβία, πέρα από την τιμωρία, θα πληρώσει και πρόστιμο 50.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 55.000 ευρώ). Σύμφωνα με την ανακοίνωση της FSS, τουλάχιστον το 15% της χωρητικότητας των εξεδρών πίσω από τις εστίες στο στάδιο «Ράικο Μίτιτς» του Βελιγραδίου θα παραμείνει κλειστό στις 9 Σεπτεμβρίου, στην αναμέτρηση με την Αγγλία για τον 5ο όμιλο.

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σερβίας απευθύνει για άλλη μια φορά έκκληση στους φιλάθλους να θυμούνται ότι η FSS βρίσκεται υπό αυστηρή επιτήρηση από τα πειθαρχικά όργανα της FIFA και της UEFA κι ότι υπάρχει μηδενική ανοχή για παραβιάσεις κανονισμών και νόμων», ανέφερε η FSS σε ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter).

Η Σερβία είχε τιμωρηθεί ξανά με μερικό κλείσιμο εξεδρών από την UEFA πέρσι, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς φιλάθλων στο Nations League. Η εθνική ομάδα της Σερβίας, που είναι 3η στον όμιλο, θα αντιμετωπίσει τη Λετονία εκτός έδρας στις 6 Σεπτεμβρίου, πριν υποδεχτεί την πρωτοπόρο Αγγλία (3 νίκες σε 3 ματς). Ο πρώτος του ομίλου προκρίνεται απευθείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, ενώ ο δεύτερος θα δώσει αγώνες μπαράζ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

