Παναθηναϊκός: Τα εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς με τη Γιούνγκ Μπόις

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε ενημέρωση προς τους φίλους του «τριφυλλιού» για τη διαδικασία που θα πρέπει ν' ακολουθήσουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να βρεθούν στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Γιούνγκ Μπόις (25/9) , για τη League Phase του Europa League.



Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της που ενδιαφέρονται να αγοράσουν εισιτήριο για την εκτός έδρας αναμέτρηση της League Phase του Europa League με τη Γιούνγκ Μπόις (25/9), τα εξής:– Θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα αποκλειστικά μέσω email στο info@paotickets.gr από την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 έως και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 (μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος).– Το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει, για κάθε κάτοχο εισιτηρίου, τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά γράμματα:ΟΝΟΜΑΕΠΙΘΕΤΟΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟEMAIL– Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας, παρακαλούμε να αναγραφεί και ο κωδικός εισιτηρίου (Gov Wallet), καθώς οι κάτοχοι διαρκείας έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των εισιτηρίων.– Σε περίπτωση που το αίτημα γίνει αποδεκτό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να μας αποστείλετε υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣΚΩΔΙΚΟ ΠΤΗΣΗΣ (προς Ελβετία και επιστροφή)ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ– Το κόστος αγοράς εισιτηρίου ανέρχεται στα 22 ευρώ.

