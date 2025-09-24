Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Τα αποκαλυπτήρια της φανέλας, οι αλλαγές που «τρελαίνουν» τον κόσμο

Στις 12 τα αποκαλυπτήρια της νέας εμφάνισης του Παναθηναϊκού, οι δύο μεγάλες αλλαγές στη φανέλα

Παναθηναϊκός

Στις 12:00 θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της νέας εμφάνισης του Παναθηναϊκού και ο κόσμος της ομάδας περιμένει πώς και πώς. Μάλιστα, στη νέα εμφάνιση θα υπάρχουν και δύο μεγάλες αλλαγές. Αρχικά, δεν θα υπάρχουν οι κόκκινες λεπτομέρειες του μεγάλου χορηγού. Ενώ η «πράσινη» ΚΑΕ ετοιμάζει και μία ακόμη αλλαγή «έκπληξη».

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark