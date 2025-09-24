Στις 12:00 θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της νέας εμφάνισης του Παναθηναϊκού και ο κόσμος της ομάδας περιμένει πώς και πώς. Μάλιστα, στη νέα εμφάνιση θα υπάρχουν και δύο μεγάλες αλλαγές. Αρχικά, δεν θα υπάρχουν οι κόκκινες λεπτομέρειες του μεγάλου χορηγού. Ενώ η «πράσινη» ΚΑΕ ετοιμάζει και μία ακόμη αλλαγή «έκπληξη».

