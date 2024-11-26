Συνέχεια στις νίκες και κυρίως στις καλές εμφανίσεις θέλει να δώσει ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» μετά την τρίτη διαδοχική νίκη στη Stoiximan Super League, στο Αγρίνιο, κόντρα στον Παναιτωλικό, θέλουν να πανηγυρίσουν το πρώτο τους «τρίποντο» και στη League Phase του Εuropa Conference League με αντίπαλο την Ελσίνκι στο ΟΑΚΑ.

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια, έδειξε χαρακτήρα, πείσμα και κυρίως προσωπικότητα, απέναντι σε μια ομάδα πολύ καλή και με την τρίτη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα παρέμεινε στο -2 από την κορυφή, αφήνοντας παράλληλα πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια.

Ο Πορτογάλος τεχνικός παρουσίασε μια ομάδα καλά προετοιμασμένη, γεγονός το οποίο, θέλει να δει και πάλι απέναντι στους Φινλανδούς. Άλλωστε το συγκεκριμένο ματς είναι άκρως κομβικό για το «τριφύλλι» το οποίο θέλει να σπάσει το «ρόδι» στη φετινή διοργάνωση και να μπει γερά στο κόλπο της πρόκρισης.

Ερωτηματικό για τον 54χρονο τεχνικό, η συμμετοχή ή μη του Φώτη Ιωαννίδη. To αν θα αγωνιστεί ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, εξαρτάται από το αν θα προπονηθεί την σήμερα και την Τετάρτη, ενώ αναμονή υπάρχει και στο θέμα του Νεμάνια Μαξίμοβιτς ο οποίος έμεινε εκτός από το ματς του Αγρινίου, εξαιτίας κάκωσης στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού.

