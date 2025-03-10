Η Σελέν Ερντέμ είναι η νέα προπονήτρια του γυναικείου τμήματος μπάσκετ του Παναθηναϊκού και μετά την εξαιρετική της παρουσία στον ΠΑΣ Γιάννινα, δέχθηκε να πάρει το «τιμόνι» του «τριφυλλιού» στα χέρια της.

Μάλιστα, οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την έναρξη της συνεργασίας τους με την Τουρκάλα προπονήτρια, η οποία έκανε και την πρώτη της προπόνηση με τη νέα της ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την προπονήτρια Σελέν Ερντέμ για το γυναικείο τμήμα μπάσκετ, η οποία γίνεται η πρώτη ξένη προπονήτρια στην ιστορία του ένδοξου τμήματος.

«Η Τουρκάλα coach αναλαμβάνει προπονήτρια στο «τριφύλλι» και θα είναι η αντικαταστάτρια του Γιώργου Σίμου.

H Ερντέμ πριν αναλάβει καθήκοντα στον πάγκο του ΠΑΣ Γιάννινα, στο παρελθόν έχει δουλέψει ως βοηθός προπονητή στην Εθνική Τουρκίας, παίρνοντας μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, καθώς και σε ένα παγκόσμιο κύπελλο και δυο πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, από το 2014 έως το 2019. Σε συλλογικό επίπεδο ήταν στον πάγκο της ομάδας της Αττάλειας με πλούσιες παραστάσεις από την τουρκική Λίγκα.

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com η Ερντέμ είπε: "Είμαι πολύ χαρούμενη και είναι τιμή μου που ήρθα στον Παναθηναϊκό. Πρόκειται για έναν σπουδαίο Σύλλογο με μεγάλη ιστορία και είμαι ενθουσιασμένη για αυτό το καινούριο κεφάλαιο. Γνωρίζω πόσο παθιασμένοι είναι οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και υπόσχομαι να δώσω τα πάντα για την ομάδα και μαζί θα παλέψουμε για την επιτυχία"».

