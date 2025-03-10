Ολυμπιακός: Το φαντασμαγορικό drone show για την επέτειο των 100 χρόνων

Με μαγικό τρόπο ολοκλήρωσε τις εορταστικές εκδηλώσεις του τριημέρου για τα 100ά γενέθλια του συλλόγου ο Ολυμπιακός.

Σε ένα άνευ προηγουμένου και εκτός… ελληνικής πραγματικότητας σόου, τριακόσια drones ανέβηκαν στον ουρανό του Πειραιά και σχημάτισαν εκπληκτικά σχέδια συνυφασμένα με τους «ερυθρόλευκους» και το μεγαλείο τους. Ένα σόου που φάνηκε σε όλο τον Πειραιά και σε πάρα πολλές περιοχές της Αθήνας και της Αττικής.

Η αρχή έγινε με το σήμα του Ολυμπιακού με τα πέντε αστέρια και ακολούθησε το όνομα της ομάδας. Ο αριθμός 100 με δάφνες ήταν ο επόμενος σχηματισμός και στη συνέχεια η ερυθρόλευκη φανέλα κόσμησε τον ουρανό.

Ακολούθησαν τα τρόπαια του Conference League και του Youth League, η ατάκα «συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε» και φυσικά το λιοντάρι.

