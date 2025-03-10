Ολυμπιακός: Το φαντασμαγορικό drone show για την επέτειο των 100 χρόνων

Με μαγικό τρόπο ολοκλήρωσε τις εορταστικές εκδηλώσεις του τριημέρου για τα 100ά γενέθλια του συλλόγου ο Ολυμπιακός.
Σε ένα άνευ προηγουμένου και εκτός… ελληνικής πραγματικότητας σόου, τριακόσια drones ανέβηκαν στον ουρανό του Πειραιά και σχημάτισαν εκπληκτικά σχέδια συνυφασμένα με τους «ερυθρόλευκους» και το μεγαλείο τους. Ένα σόου που φάνηκε σε όλο τον Πειραιά και σε πάρα πολλές περιοχές της Αθήνας και της Αττικής.
Η αρχή έγινε με το σήμα του Ολυμπιακού με τα πέντε αστέρια και ακολούθησε το όνομα της ομάδας. Ο αριθμός 100 με δάφνες ήταν ο επόμενος σχηματισμός και στη συνέχεια η ερυθρόλευκη φανέλα κόσμησε τον ουρανό.
Ακολούθησαν τα τρόπαια του Conference League και του Youth League, η ατάκα «συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε» και φυσικά το λιοντάρι.
@sporfm946 𝝤𝝞 𝝚𝝦𝝪𝝝𝝦𝝤𝝠𝝚𝝪𝝟𝝚𝝨 𝝚𝝪𝝦𝝮𝝥𝝖𝝞𝝟𝝚𝝨 𝝟𝝤𝝪𝝥𝝚𝝨 𝝨𝝩𝝤𝝢 𝝤𝝪𝝦𝝖𝝢𝝤 𝝩𝝤𝝪 𝝥𝝚𝝞𝝦𝝖𝝞𝝖 Τα τρόπαια του Conference και του Youth League σχημάτισαν τα drone που πέταξαν στις 19:25 πάνω από τον Πειραιά, με αφορμή τα 100στα γενέθλια του συλλόγου! #olympiacos #sporfm #100years #olympiacosfc ♬ πρωτότυπος ήχος - sporfm946
