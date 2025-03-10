Φιορεντίνα: Ξεκίνησαν την προετοιμασία ενόψει Παναθηναϊκού οι «βιόλα» (vid)

Η Φιορεντίνα προετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στην Ιταλία, στη ρεβάνς του 3-2 της Αθήνας στο πλαίσιο των «16» του Conference League. Η ομάδα του Παλαντίνο φαίνεται πως δεν πήρε βαριά τη νέα ήττα απο τη Νάπολι με 2-1 καθώς πολλοί ποδοσφαιριστές χαμογελάνε. Οι παίκτες που αγωνίστηκαν από την αρχή στο «Μαραντόνα» είχαν μια πιο χαλαρή προπόνηση, ενώ ο υπόλοιπος κορμός της ομάδας προπονήθηκε κανονικά υπό τις οδηγίες του Παλαντίνο. Στην προπόνηση συμμετείχαν επίσης Αντλί και Φολορούνσο.

