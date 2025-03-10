Καραλής: «Είμαι πολύ χαρούμενος, αισθάνομαι την ενέργεια και την αγάπη του κόσμου»

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε το απόγευμα της Δευτέρας στην Αθήνα (10/3) απ’ το Άπελντοορν της Ολλανδίας ως πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, συνεχίζοντας τη συγκομιδή μεταλλίων των τελευταίων μηνών, στις κορυφαίες διοργανώσεις του στίβου.

Τον Έλληνα πρωταθλητή περίμενε αρκετός κόσμος στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να τον συγχαρεί, ενώ ο ίδιος στις πρώτες δηλώσεις του με το που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα, ευχαρίστησε όσους ήταν και παραμένουν δίπλα του και τον στηρίζουν.

«Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος, είμαι πάρα πολύ καλά, είναι το πρώτο μου μετάλλιο στους Άντρες, όλα καλά. Μέσα στην ατυχία μου βρέθηκα τυχερός. Πήρα το χρυσό μετάλλιο. Παιδιά είχα φουλ… μάτι και αφιερώνω το μετάλλιο σε όσους με ξεμάτιασαν (γέλια).

Αισθάνομαι την ενέργεια του κόσμου. Όποτε ζητάω κάτι ο κόσμος ανταποκρίνεται και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Νιώθω την αγάπη του κόσμου, είμαι ένας πολύ συναισθηματικός άνθρωπος και μου αρέσει η ενέργεια του κόσμου.

Το πρωί έχουμε προπόνηση, θα πάω στον Τεντόγλου και θα του πω "ξέρεις δεν έχεις μετάλλιο από αυτή τη διοργάνωση, αλλά εντάξει, όλα καλά"».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

