Και στο πρωτοσέλιδο της A Bola ο Bαγιαννίδης: «Δύσκολα θα... ξεφύγει από το ''Αλβαλάδε''»

Είχαν... κοπάσει τα δημοσιεύματα από την Πορτογαλία για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας και τον Γιώργο Βαγιαννίδη, ωστόσο από τη χώρα της Ιβηρικής επανήλθαν δριμύτεροι. Το απόγευμα της Πέμπτης (24/7) δημοσίευμα, τόσο από MaisFutbol, όσο και από την ABola επανέφεραν το θέμα του νεαρού δεξιού μπακ του «τριφυλλιού», κάνοντας λόγο περί συμφωνίας της Σπόρτινγκ με την ελληνική ομάδα, σημειώνοντας ότι θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο και ο Παναθηναϊκός θα βάλει στα ταμεία του 10 εκατ. ευρώ.

Στο σημερινό της πρωτοσέλιδο η A Bola, τον θεωρεί ως... δεδομένο ότι η Σπόρτινγκ θα κάνει δικό της τον Βαγιαννίδη, αφού στη στήλη της υπάρχει ο τίτλος: «Βαγιαννίδης: Δύσκολα θα ξεφύγει από το ''Αλβαλάδε''», εννοώντας ουσιαστικά ότι η μεταγραφή θα κλείσει άμεσα.

