Super League 2: Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 17ης αγωνιστικής

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 17ης αγωνιστικής της Super League 2.
Το κυρίως... πιάτο του πρωταθλήματος του φτάνει προς το τέλος του καθώς βρισκόμαστε μόλις δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Super League 2, για αυτόν τον λόγο τα παιχνίδια της 17ης αγωνιστικής, σε βόρειο και νότιο όμιλο, την ίδια ώρα.
Οι αναμετρήσεις του 1ου ομίλου θα διεξαχθούν το Σάββατο 25/01 στις 15:00, ενώ του 2ου την Κυριακή 26/01 στις 14:45.
Ξεχωρίζει το ματς του Πανιωνίου με την Κηφισιά στη Νέα Σμύρνη σε μετάδοση από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, όπως και το Μακεδονικός-Ηρακλής που τραβάει επίσης τα βλέμματα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:
Α' ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 25/01
15:00 Νίκη Βόλου – Διαγόρας Ρόδου – monobala.gr / «Παντελής Μαγουλάς»
15:00 Καμπανιακός – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – monobala.gr / Γήπεδο Καμπανιακού
15:00 ΑΕΛ – ΠΑΟΚ Β’ – monobala.gr / AEL FC Arena
15:00 Μακεδονικός – Ηρακλής – ΣΚΑΪ / Γήπεδο Μακεδονικού
15:00 ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα – monobala.gr / Γήπεδο Ε.Σ.Ι. «Οι Ζωσιμάδες»
Β' ΟΜΙΛΟΣ:
Κυριακή 26/01
14:45 Καλαμάτα – Asteras AKTOR B’ – ΣΚΑΪ Hybrid / Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτα
14:45 Χανιά – Ηλιούπολη – monobala.gr / Γήπεδο Περιβολιών
14:45 Παναχαϊκή – Παναργειακός – monobala.gr / Γήπεδο Παναχαϊκής – Αγυιά
14:45 Πανιώνιος – Κηφισιά – ΣΚΑΪ / Γήπεδο Πανιωνίου
14:45 Αιγάλεω – ΑΕΚ Β’ – monobala.gr / Δημοτικό Στάδιο Αιγάλεω «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης»
Πηγή: sport-fm.gr
