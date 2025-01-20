Super League 2: Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 17ης αγωνιστικής

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 17ης αγωνιστικής της Super League 2.



Το κυρίως... πιάτο του πρωταθλήματος του φτάνει προς το τέλος του καθώς βρισκόμαστε μόλις δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Super League 2, για αυτόν τον λόγο τα παιχνίδια της 17ης αγωνιστικής, σε βόρειο και νότιο όμιλο, την ίδια ώρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Β' ΟΜΙΛΟΣ:

Οι αναμετρήσεις τουθα διεξαχθούν το, ενώ τουτηνΞεχωρίζει το ματς τουμε τηνστησε μετάδοση από την τηλεόραση του, όπως και τοπου τραβάει επίσης τα βλέμματα.15:00 Νίκη Βόλου – Διαγόρας Ρόδου – monobala.gr / «Παντελής Μαγουλάς»15:00 Καμπανιακός – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – monobala.gr / Γήπεδο Καμπανιακού15:00 ΑΕΛ – ΠΑΟΚ Β’ – monobala.gr / AEL FC Arena15:00 Μακεδονικός – Ηρακλής – ΣΚΑΪ / Γήπεδο Μακεδονικού15:00 ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα – monobala.gr / Γήπεδο Ε.Σ.Ι. «Οι Ζωσιμάδες»14:45 Καλαμάτα – Asteras AKTOR B’ – ΣΚΑΪ Hybrid / Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτα14:45 Χανιά – Ηλιούπολη – monobala.gr / Γήπεδο Περιβολιών14:45 Παναχαϊκή – Παναργειακός – monobala.gr / Γήπεδο Παναχαϊκής – Αγυιά14:45 Πανιώνιος – Κηφισιά – ΣΚΑΪ / Γήπεδο Πανιωνίου14:45 Αιγάλεω – ΑΕΚ Β’ – monobala.gr / Δημοτικό Στάδιο Αιγάλεω «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης»

