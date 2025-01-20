Ο Ντάργουιν Νούνιες έγινε ο ήρωας της Λίβερπουλ την τελευταία στιγμή στη δύσκολη εξόρμηση της ομάδας του στο Μπρέντφορντ.

Σκόραρε δις στις καθυστερήσεις για το τελικό 2-0 των «κόκκινων», οι οποίοι βρέθηκαν στο +6 από τη δεύτερη Άρσεναλ μετά τη δική της ισοπαλία (2-2) με την Άστον Βίλα.

Ο Νούνιες, έχοντας εισπράξει τη χαρά, τις αγκαλιές και τα πειράγματα των συμπαικτών του, καθώς κατευθυνόταν προς τ' αποδυτήρια του Gtech Community Stadium, πέτυχε τον Φαν Ντάικ και τον Φλέκεν.

Δίνοντας το χέρι του στον γκολκίπερ της Μπρέντφορντ ζήτησε συγγνώμη και αυτό έκανε τον Φαν Ντάικ να ξεκαρδιστεί!

Van dijk talk with his teammate on national team, and come Nunez apologize to flekken.



Van dijk really enjoy the moment 🤣#GameChanger #Liverpool #YNWA#PremierLeaguepic.twitter.com/BouvmoFTaK — Slotama (@Slot4ma) January 20, 2025

