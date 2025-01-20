Έτοιμος να επιστρέψει στη Γερμανία, όπου δούλεψε ως προπονητής της δεύτερης ομάδας της Μπάγερν Μονάχου για μια διετία, φέρεται να είναι ο Έρικ Τεν Χαγκ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το «Sky Sports Germany», ο Ολλανδός τεχνικός αποτελεί μια περίπτωση που απασχολεί έντονα τη διοίκηση της Ντόρτμουντ.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, αν οι Βεστφαλοί δεν κερδίσουν αύριο (21/01) στην Ιταλία την Μπολόνια για το Champions League, τότε ο Νούρι Σαχίν θα δει την πόρτα της εξόδου, με τον Τεν Χαγκ να τον αντικαθιστά.

Θυμίζουμε ότι η Μπορούσια έχασε στη Φρανκφούρτη από την Αϊντραχτ me 2-0, την προηγούμενη Παρασκευή, γνωρίζοντας την τρίτη σερί ήττα της στη φετινή Bundesliga και παραμένοντας στη 10η θέση της βαθμολογίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.