Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο «στρατόπεδο» της Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και της στελέχωσης του ρόστερ και του τεχνικού επιτελείου της ομάδας.



Οι «μερένχες» βρίσκονται εδώ και αρκετές εβδομάδες σε διαδικασία προσθαφαιρέσεων τόσο στο διοικητικό κομμάτι του συλλόγου, όσο και στο αγωνιστικό, με τα ρεπορτάζ από την Ισπανία να τονίζουν πως πλέον το μέλλον του Σέρτζιο Σκαριόλο στην τεχνική ηγεσία της ομάδας κρίνεται αβέβαιο.



Ως συνέχεια των εν λόγω δημοσιευμάτων, η «Mundo Deportivo» έρχεται να πάει το θέμα ένα βήμα παραπέρα. Συγκεκριμένα, το εν λόγω Μέσο τονίζει πως οι άνθρωποι της «βασίλισσας» έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Δημήτρη Ιτούδη ως το Νο.1 στόχο σε περίπτωση αποχώρησης του Ιταλού προπονητή.



Μάλιστα, αποκαλύπτει πως ήδη η πλευρά του Έλληνα τεχνικού της Χάποελ Τελ Αβίβ και η Ρεάλ έχουν κάνει ήδη τις πρώτες επαφές για να δουν τις προθέσεις που έχουν για μια πιθανή μελλοντική συνεργασία.

🚨 Scariolo peligra en el Real Madrid, que piensa en Itoudis para el banquillo



✍️ @josehuguet https://t.co/HzKH90ufFc June 28, 2026

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