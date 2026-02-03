Tσεκάρει την περίπτωση του Κέρβιν Αριάγα ο Παναθηναϊκός! Οι «πράσινοι», που έχουν κινηθεί πολύ έντονα στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι, αναζητούν έναν ποδοσφαιριστή για τη θέση «6», με τον 28χρονο μέσο της Λεβάντε από την Ονδούρα να βρίσκεται στη λίστα τους.

Ο Αριάγα έχει ύψος 1,91 και αγωνίζεται στα «βατράχια» από το καλοκαίρι του 2025, έχοντας καταγράψει τη φετινή σεζόν 16 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ. Πρόκειται για χαφ που, εκτός από τη θέση του αμυντικού μέσου, μπορεί να καλύψει και τον ρόλο του κεντρικού αμυντικού, καθώς και εκείνον του «οκταριού».

Στην καριέρα του έχει περάσει από ομάδες της πατρίδας του, ενώ το 2021 μετακόμισε στο MLS για λογαριασμό της Μινεσότα. Στη συνέχεια ακολούθησε η Παρτίζαν, η οποία την περασμένη σεζόν τον παραχώρησε δανεικό στη Ρεάλ Σαραγόσα. Το καλοκαίρι η Λεβάντε τον απέκτησε έναντι 500 χιλ. ευρώ.

Μένει να φανεί αν ο Αριάγα θα αποτελέσει τελικά τον εκλεκτό του Ράφα Μπενίτεθ, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν το πρωί της Δευτέρας (2/2) τον Μούσα Σισοκό, προσθέτοντας εμπειρία στον άξονα της μεσαίας γραμμής, καθώς και τον Χάβι Ερνάντεθ για το αριστερό άκρο της άμυνας!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.