Παναθηναϊκός-Κηφισιά: Οι αντιδράσεις του Μπενίτεθ με την παρακάμερα της ΠΑΕ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε στο επίσημο κανάλι της στο YouTube την παρακάμερα του χθεσινού αγώνα

Η παρακάμερα αποκαλύπτει τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ στους παίκτες από τον πάγκο

Οι εικόνες δείχνουν την ένταση, τη συγκέντρωση και τη χαρά της ομάδας στον πάγκο

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε στο επίσημο κανάλι της στο YouTube την παρακάμερα του χθεσινού αγώνα με την Κηφισιά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για την 19η αγωνιστική της Super League.

Το παιχνίδι μέσα από τον πάγκο και τα μάτια του Μπενίτεθ

Η παρακάμερα αποκαλύπτει τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ στους παίκτες από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, αλλά και τις αντιδράσεις τους μετά τα γκολ.

Από το πρώτο γκολ του Τετέι μέχρι το τρίτο γκολ του Ταμπόρδα, οι εικόνες δείχνουν την ένταση, τη συγκέντρωση και τη χαρά της ομάδας στον πάγκο.

