Ο Κέντρικ Ναν… βγάζει μάτια στην Ευρώπη με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και πολύ φυσιολογικά έχει αναγκάσει τους συμπατριώτες του να έχουν στραμμένα τα μάτια τους πάνω του. Το «τριφύλλι», λοιπόν, φιλοξενείται σε λίγη στο Μιλάνο από την Αρμάνι και στο "Unipol Forum" βρίσκονται αρκετοί σκάουτερ από το ΝΒΑ για χάρη του 29χρονου γκαρντ.

Προφανώς, και ο παίκτης παρακολουθείται εδώ και καιρό, στο Μιλάνο, ωστόσο, δόθηκε η ευκαιρία σε πολλές ομάδες από την άλλη άκρη του Ατλαντικού να στείλουν ανθρώπους τους, για να τον τσεκάρουν και από κοντά. Μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών έφτασαν στο γήπεδο περίπου 1,5 ώρα πριν από το τζάμπολ, για να δουν δια ζώσης μέχρι και την προθέρμανση του Αμερικανού γκαρντ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ναν υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό AKTOR μέχρι το 2026 τον περασμένο Μάιο, στο οποίο, όπως είναι γνωστό, υπάρχει NBA-out.

