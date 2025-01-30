Equipe: «Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον δανεισμό του Καμαρά από τη Ρεν»

Με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται μια... ανάσα από την απόκτηση του Μανώλη Σιώπη, οι Γάλλοι εμπλέκουν τους «πράσινους» με ένα ακόμα μεταγραφικό στόχο για τις θέσεις των χαφ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Equipe», η ομάδα του Ρουί Βιτόρια ενδιαφέρεται ζεστά για την απόκτηση του Γκλεν Καμαρά από τη Ρεν. Μάλιστα, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, το «τριφύλλι» θέλει να πάρει τον 29χρονο μέσο από τον γαλλικό σύλλογο με τη μορφή δανεισμού.

Στο κόλπο της απόκτησης του διεθνούς χαφ με τη φανέλα της Φινλανδίας βρίσκεται η Αλ Σαμπάμπ, με τον παίκτη να θέλει να μετακινηθεί στη Σαουδική Αραβία, ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις των δύο συλλόγων φαίνεται πως έχουν «κολλήσει».

Δείτε στιγμιότυπα από ενέργειες του Γκλεν Καμαρά:

Ο Γκλεν Καμαρά, που μετρά φέτος 13 συμμετοχές και 1 ασίστ στη Ligue 1, βρίσκεται στα «ραντάρ» και της Ελλάς Βερόνα, με την χρηματιστηριακή του αξία να φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό «γρανάζι» στις «κουκουβάγιες», μετρώντας 65 συμμετοχές και 2 γκολ με τη φανέλα της Φινλανδίας.

Πηγή: skai.gr

