Superealgue: Πέμπτη παγκοσμίως στη λίστα με τα λιγότερα λεπτά συμμετοχής για παίκτες U20

Υψηλή θέση σε μία όχι και τόσο κολακευτική λίστα εξασφάλισε η Stoiximan Super League, σύμφωνα με το CIES.

Το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου δημοσίευσε τα δέκα πρωταθλήματα Α' κατηγορίας όπου βρίσκουν τον μικρότερο χρόνο συμμετοχής οι παίκτες κάτω των 20 ετών, με τη Σούπερ Λίγκα να είναι πέμπτη.

Η έρευνα αφορά στοιχεία είτε από τη σεζόν που είναι σε εξέλιξη, είτε από την τελευταία που ολοκληρώθηκε (για λίγκες που δεν είναι σε εξέλιξη), με το κινεζικό πρωτάθλημα να είναι πρώτο και να ακολουθούν Ιαπωνία, Περού, Κύπρος και Ελλάδα.

Όσον αφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα, το ποσοστό λεπτών που έχει δοθεί σε ποδοσφαιριστές Κ20, είναι μόλις 2,8%...

⬇️ % of minutes (current or last completed season) by players born in or after 2⃣0⃣0⃣4⃣, 50 top divisions

🥇 🇨🇳 #CSL 0.7%

🥈 🇯🇵 #J1League 1.3%

🥉 🇵🇪 #DivisionHonor 1.7%

🇨🇾🇬🇷🇸🇦🇹🇷🇷🇴🇰🇷🇦🇪

More demographic data in the @CIES_Football ⚽️ Atlas 🗺️ https://t.co/ZLOZATvJZA ✨ pic.twitter.com/ZDx5zVUTzC — CIES Football Obs (@CIES_Football) January 30, 2025

