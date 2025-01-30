Aνακοίνωσε Ντούντου Ροντρίγκες για πέντε χρόνια ο Άρης

Μία ακόμη χειμερινή μεταγραφή ανακοίνωσε ο Άρης. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, Ντούντου Ροντρίγκες, για τα επόμενα πέντε χρόνια.

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Η μεταγραφή μου στον ΑΡΗ είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα μου. Η παρουσία μου στη νέα μου ομάδα θα με βοηθήσει να εξελιχθώ τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως άνθρωπος.

Γνωρίζω αρκετά πράγματα για τον ΑΡΗ και τη δυναμική που έχει ως ομάδα. Θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να βοηθήσω τον ΑΡΗ να πετύχει τους στόχους του», ανέφερε ο παίκτης στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Άρη.

Ο Ντουντού είναι 22 ετών και τη φετινή σεζόν μέτρησε 20 συμμετοχές με την Τσέρνο Μόρε, τις οποίες έχει συνδυάσει με 5 γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Μποταφόγκο (έχοντας περάσει πρώτα από την Κ-20 της ομάδας), ενώ έχει αγωνιστεί ως δανεικός στην Ντεμοκράτα για μικρό διάστημα και ακολούθως έκανε 10 συμμετοχές με την Απαρεσιντένσε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Dudu Rodrigues για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Eduardo Fernandes Rodrigues de Souza (Dudu), όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στη Νόβα Ιγκουασού, συνοικία του Ρίο ντε Τζανέιρο, στις 17 Ιουλίου 2002.

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν με τις ομάδες της περιοχής, αρχικά την Nova Iguacu και έπειτα με την Artsul RJ.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 ο Dudu εντάχθηκε στο δυναμικό της Botafogo, στα αναπτυξιακά τμήματα, U20 και U23.

Μετά από δύο διαδοχικούς δανεισμούς σε Democrata GV και Aparecidense και, αφού έκανε το πρώτα του βήματα σε επίπεδο επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ο Dudu πήρε τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσει στην Ευρώπη για να αναπτύξει ακόμα περισσότερο την καριέρα του.

Έτσι το καλοκαίρι του 2024 άφησε την Aparecidense για λογαριασμό της βουλγάρικης Cherno More.

Μέσα σε ένα εξάμηνο στη γειτονική χώρα ο 23χρονος πλάγιος επιθετικός κατέγραψε 20 συμμετοχές με 5 γκολ και 5 ασίστ σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και προκριματικά UEFA Europa Conference League.

Από σήμερα ο Dudu Rodrigues ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ.

Bem-vindo ao Aris, Dudu!

