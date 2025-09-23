Εμπαπέ σε Ντεμπελέ: «Το άξιζες χίλιες φορές»

Λίγοι θα περίμεναν ότι ο Ουσμάν Ντεμπελέ θα κέρδιζε τη Χρυσή Μπάλα πριν τον Κιλιάν Εμπαπέ. Κι όμως, αυτό συνέβη, με τον ακραίο επιθετικό της Παρί να φεύγει με το βαρύτιμο τρόπαιο για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς και τον σούπερ σταρ της Ρεάλ να τερματίζει έβδομος στην ψηφοφορία.

Πάντως ο 26χρονος άσος σε μια πολύ σπουδαία κίνηση συνεχάρη δημόσια τον συμπαίκτη του στην εθνική Γαλλίας. «Είναι συναισθήματα, αδερφέ. Σου αξίζει χίλιες φορές!», έγραψε σε story του στο Instagram ο Εμπαπέ, ο οποίος έχει ως καλύτερη θέση στην ψηφοφορία για την Χρυσή Μπάλα την τρίτη το 2023.

