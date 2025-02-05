Παναθηναϊκός: «Σείστηκε» το ΟΑΚΑ με το «χόρτο μαγικό» από παίκτες και οπαδούς

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια τεράστια νίκη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε με 91-90, σε ένα δραματικό φινάλε που σου “έκοβε την ανάσα”. Συγκεκριμένα, ο Κώστας Σλούκας ηγήθηκε της προσπάθειας, δείχνοντας την κλάση και τη μαχητικότητά του στις κρίσιμες στιγμές. Ακόμη, στο πλευρό του είχε τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κέντρικ Ναν, που έδωσαν πολύτιμες λύσεις.

Δείτε τα βίντεο των πανηγυρισμών στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.