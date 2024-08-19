Κύριε Λανουά, περιμένουμε…

Το γνωστό ρητό για τη γυναίκα του Καίσαρα το ξέρετε. Πρέπει και να είναι και να φαίνεται τίμια… Και για να φαίνεται κάποιος τίμιος πρέπει να μην επιτρέπει τίποτα να του χαλάει το άσπιλο προφίλ.



Μένει να διαπιστωθεί τις επόμενες ώρες ή και μέρες το πόσο τίμιος θέλει να φαίνεται ο κύριος Λανουά, ο νέος αρχιδιαιτητής και μαζί με αυτόν οι προϊστάμενοί του στη διοίκηση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτό θα φανεί από τον τρόπο με τον οποίο θα υποδεχθούν τις εμφανίσεις των διαιτητών στα ματς της πρεμιέρας.

Για να μην το κουράζουμε. Η νέα διοίκηση τηςμετρά λίγες μέρες ζωής. Ακόμα λιγότερες η νέα ΚΕΔ. Μέχρι το σφύριγμα της σέντρας όσα ακούγαμε για τη νέα ΕΠΟ και τη νέα ΚΕΔ ήταν οι(των διοικούντων) και οι(των αντιπολιτευόμενων).Τώρα, όμως, ο πρόλογος ολοκληρώθηκε. Και περάσαμε στο κυρίως θέμα. Τώρα όποια ένσταση διατυπώνεται θέλειαπάντηση και όχι θεωρητικολογία. Διότι ο κίνδυνος να χαρακτηριστείςελλοχεύει.Σαν σύνθημα το «έχουμε περισσότερα που μας ενώνουν απ’ όσα μας χωρίζουν» ακούγεται ωραία. Στηνμένει να φανεί του λόγου το αληθές.Και το λέμε αυτό εν αναμονή τωντων διαιτητών της δεύτερης αγωνιστικής.Θα είναι παρών ο κύριοςκαι όσοι τον βοηθούσαν από το VAR που δεν είδε εμπρός του τη σαφέστατη παράβαση στο γκολ του Αστέρα;Θα είναι παρών ο κύριοςκαι όσοι τον βοηθούσαν από το VAR που δεν είδε ότι ο Βιγιαφάνιες έπρεπε να αποβληθεί με απευθείας κόκκινη από το πρώτο μαρκάρισμα;Θα είναι παρών ο κύριοςπου δεν πέτυχε φάση στην Τούμπα;Θα είναι παρών ο κύριοςκαι όσοι τον βοηθούσαν από το VAR που θεώρησαν καθαρό το μαρκάρισμα του Νους στον Πήλιο;Και βάζω μόνο παραδείγματα από τα μας των μεγάλων διότι εκεί βγαίνουν και τα περισσότεραΓενικότερα, θα είχε πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε και να μάθουμε ποια είναι ητου νέου προϊσταμένου τηςγια τους διαιτητές που διαθέτει στις λίστες του αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιτέλεσαν τα καθήκοντά τους στην πρεμιέρα. Επειδή όμως συνήθως οι κρίσεις των διαιτητών γίνονται πίσω απόπόρτες μένουμε με την αγωνία να διαπιστώσουμε τοτων εμφανίσεων αυτών στους επόμενους ορισμούς.Συζητιέται, αλήθεια είναι, πως ένα από τα προβλήματα που έχει ο κύριοςστο νέο του εγχείρημα είναι πως οι διαθέσιμοι διαιτητές δεν είναι πολλοί. Δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριοστο κομμάτι των πειθαρχικών ποινών.Πρόβλημα το οποίο δεν πρέπει να αφορά κανέναν απολύτως. Δουλειά του είναι να βρει λύση και σε αυτό. Δουλειά του ήταν και να αξιολογήσει ποιοι ήταν οι κατάλληλοι διαιτητές για να μπουν στη μάχη,είναι να τους αντικαταστήσει αν στην αρχική του κρίση έκανε λάθος.Και, σε τελική ανάλυση, δουλειά του είναι να βοηθήσει τη νέα διοίκηση τηςνα μη χαρακτηριστεί από τον πρώτο μήνα ζωής της ως μία από τα ίδια… Και δουλειά του κυρίουείναι να βοηθήσει τον κύριο Λανουά όσο και όπως χρειαστεί για να μην εκτεθεί…

