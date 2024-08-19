Κύριε Λανουά, περιμένουμε…

Το γνωστό ρητό για τη γυναίκα του Καίσαρα το ξέρετε. Πρέπει και να είναι και να φαίνεται τίμια… Και για να φαίνεται κάποιος τίμιος πρέπει να μην επιτρέπει τίποτα να του χαλάει το άσπιλο προφίλ.
Μένει να διαπιστωθεί τις επόμενες ώρες ή και μέρες το πόσο τίμιος θέλει να φαίνεται ο κύριος Λανουά, ο νέος αρχιδιαιτητής και μαζί με αυτόν οι προϊστάμενοί του στη διοίκηση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτό θα φανεί από τον τρόπο με τον οποίο θα υποδεχθούν τις εμφανίσεις των διαιτητών στα ματς της πρεμιέρας.
Για να μην το κουράζουμε. Η νέα διοίκηση της ΕΠΟ μετρά λίγες μέρες ζωής. Ακόμα λιγότερες η νέα ΚΕΔ. Μέχρι το σφύριγμα της σέντρας όσα ακούγαμε για τη νέα ΕΠΟ και τη νέα ΚΕΔ ήταν οι υποσχέσεις (των διοικούντων) και οι ενστάσεις (των αντιπολιτευόμενων).
Τώρα, όμως, ο πρόλογος ολοκληρώθηκε. Και περάσαμε στο κυρίως θέμα. Τώρα όποια ένσταση διατυπώνεται θέλει ουσιαστική απάντηση και όχι θεωρητικολογία. Διότι ο κίνδυνος να χαρακτηριστείς «μια από τα ίδια» ελλοχεύει.
Σαν σύνθημα το «έχουμε περισσότερα που μας ενώνουν απ’ όσα μας χωρίζουν» ακούγεται ωραία. Στην πράξη μένει να φανεί του λόγου το αληθές.
Και το λέμε αυτό εν αναμονή των ορισμών των διαιτητών της δεύτερης αγωνιστικής.
Θα είναι παρών ο κύριος Σιδηρόπουλος και όσοι τον βοηθούσαν από το VAR που δεν είδε εμπρός του τη σαφέστατη παράβαση στο γκολ του Αστέρα;
Θα είναι παρών ο κύριος Παπαδόπουλος και όσοι τον βοηθούσαν από το VAR που δεν είδε ότι ο Βιγιαφάνιες έπρεπε να αποβληθεί με απευθείας κόκκινη από το πρώτο μαρκάρισμα;
Θα είναι παρών ο κύριος Φωτιάς που δεν πέτυχε φάση στην Τούμπα;
Θα είναι παρών ο κύριος Ζαμπάλας και όσοι τον βοηθούσαν από το VAR που θεώρησαν καθαρό το μαρκάρισμα του Νους στον Πήλιο;
Και βάζω μόνο παραδείγματα από τα μας των μεγάλων διότι εκεί βγαίνουν και τα περισσότερα προβλήματα.
Γενικότερα, θα είχε πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε και να μάθουμε ποια είναι η άποψη του νέου προϊσταμένου της ΚΕΔ για τους διαιτητές που διαθέτει στις λίστες του αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιτέλεσαν τα καθήκοντά τους στην πρεμιέρα. Επειδή όμως συνήθως οι κρίσεις των διαιτητών γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες μένουμε με την αγωνία να διαπιστώσουμε το αποτύπωμα των εμφανίσεων αυτών στους επόμενους ορισμούς.
Συζητιέται, αλήθεια είναι, πως ένα από τα προβλήματα που έχει ο κύριος Λανουά στο νέο του εγχείρημα είναι πως οι διαθέσιμοι διαιτητές δεν είναι πολλοί. Δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο ευελιξίας στο κομμάτι των πειθαρχικών ποινών.
Πρόβλημα το οποίο δεν πρέπει να αφορά κανέναν απολύτως πέρα από τον ίδιο. Δουλειά του είναι να βρει λύση και σε αυτό. Δουλειά του ήταν και να αξιολογήσει ποιοι ήταν οι κατάλληλοι διαιτητές για να μπουν στη μάχη, δουλειά του είναι να τους αντικαταστήσει αν στην αρχική του κρίση έκανε λάθος.
Και, σε τελική ανάλυση, δουλειά του είναι να βοηθήσει τη νέα διοίκηση της ΕΠΟ να μη χαρακτηριστεί από τον πρώτο μήνα ζωής της ως μία από τα ίδια… Και δουλειά του κυρίου Μάκη Γκαγκάτση είναι να βοηθήσει τον κύριο Λανουά όσο και όπως χρειαστεί για να μην εκτεθεί…
Πηγή: sport-fm.gr
