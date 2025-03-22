Παναθηναϊκός: Πρωτιά για το «τριφύλλι» σε μεγάλη δημοσκόπηση στην Κύπρο

Ο Παναθηναϊκός έχει τους περισσότερους υποστηρικτές στην Κύπρο, όπως αποτυπώνεται σε μεγάλη δημοσκόπηση που διενεργεί η αθλητική ιστοσελίδα της μεγαλονήσου, kerkida.net!



Μάλιστα, οι «πράσινοι» απολαμβάνουν την πρωτιά και με διαφορά από τον δεύτερο Ολυμπιακό, με τις ψήφους να έχουν ξεπεράσει τις 7.000, από φιλάθλους που θέλησαν να εκφράσουν τη στήριξή τους προς τους συλλόγους του ελληνικού πρωταθλήματος.



Η ΑΕΚ βρέθηκε στην 3η θέση και οι υπόλοιπες που έχουν συγκεντρώσει κάποιο ποσοστό, έχουν παραμείνει σε μονοψήφια επίπεδα...



Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η δημοσκόπηση:

