Τεράστια νίκη για την Παναχαϊκή - Διπλό για τα Χανιά στην Τρίπολη

Μία μεγάλη νίκη 1-0 εκτός έδρας απέναντι στον Παναργειακό πήρε η Παναχαϊκή κάνοντας ένα μεγάλο βήμα για την παραμονή της στη Σούπερ Λίγκα 2. Οι πατρινοί έφτασαν στους 14 βαθμούς, δύο περισσότερους από τον σημερινό τους αντίπαλο αλλά και την ΑΕΚ Β’.



Δύο βαθμούς περισσότερους από την ομάδα της Πάτρας έχουν τα Χανιά, τα οποία πέρασαν με 2-1 από την Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης Β.

Το παιχνίδι για την Παναχαϊκή απέναντι στον Παναργειακό κρίθηκε στο τέλος και συγκεκριμένα στο 7Ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαδριγάλ να σκοράρει μετά από εκτέλεση κόρνερ.



Οι Πατρινοί είχαν δοκάρι στο 6ο λεπτό του αγώνα, ενώ ο Παναργειακός διαμαρτύρεται για πέναλτι στο 32ο λεπτό σε μαρκάρισμα του Μάλτσι, αλλά και στο 52ο για χέρι του ίδιου παίκτη.

Στην Τρίπολη τα Χανιά πήραν τη νίκη 2-1 απέναντι στον Αστέρα Β. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με δύο γκολ, στο 15ο λεπτό με τον Μανουσάκη, και πέντε λεπτά αργότερα με τον Μπαστιάνο.



Ωστόσο οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και πίεσαν τα Χανιά. Στο 49ο λεπτό ο Όκο έκανε το 2-1 για τον Αστέρα που συνέχισε να πιέζει ειδικά προς το τέλος του ματς, χωρίς όμως να καταφέρνουν να σκοράρουν.

