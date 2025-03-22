Καραλής: «Είναι η καλύτερη σεζόν της ζωής μου»

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε Ασημένιος Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο τουρνουά που φιλοξενείται στην Κίνα.



Μετά τη σπουδαία αυτή διάκριση, ο Έλληνας αθλητής του επί κοντώ μίλησε για τη μεγάλη αυτοπεποίθηση που έχει αυτή την περίοδο, χαρακτήρισε την τρέχουσα σεζόν ως «κορυφαία της ζωής του», και αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά στο... ξεμάτιασμα.

Aναλυτικά όσα είπε:



«Τι να πω, η προετοιμασία έχει πάει πολύ καλά η αυτοπεποίθηση μου είναι στα ύψη. Φέτος είναι η καλύτερη σεζόν της ζωής μου. Όλοι μου λένε ότι αυτό είναι κάτι απίστευτο. Είναι κάτι που βγαίνει από μόνο του, όταν είσαι ευτυχισμένος.



Ό,τι βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι αποτέλεσμα της προετοιμασίας και του προπονητικού τιμ. Έχει αλλάξει όλη μου η ψυχολογία, αγαπάω το άθλημα και απολαμβάνω όλη τη διαδικασία. Οραματίζομαι τον αγώνα, ακόμα και το ξεμάτιασμα που ρίχνει ο κόσμος, και θέλω να τους ευχαριστήσω πολύ, γιατί σήμερα δεν είχε ούτε μισό μάτι.



Είμαι πολύ περήφανος και ανυπομονώ για το επόμενο. Μου είπε ο ίδιος, ο πατέρας του και οι υπόλοιποι αθλητές ότι πρώτη φορά ήταν λίγο πιεσμένος».

