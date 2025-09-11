Παναθηναϊκός: Πρώτη φορά όλοι μαζί και στόχος μια… νέα αρχή

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το… αριστερό στις εγχώριες υποχρεώσεις του, καθώς γκέλαρε με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο. Αυτό το αποτέλεσμα έφερε μεγάλη απογοήτευση στον ”πράσινο” οργανισμό, ο οποίος δεν πρόλαβε καλά καλά να χαρεί την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Έτσι, το ”Τριφύλλι” πήγε με προβληματισμό στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ενώ ολοκλήρωσε και τις τελευταίες του μεταγραφικές κινήσεις, φέροντας στην Ελλάδα τους Πάντοβιτς, Ντέσερς και Ταμπόρδα.

