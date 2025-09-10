Με ψυχή Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας, ανέτρεψε τη Σλοβενία του απίθανου Ντόντσιτς η Γερμανία

Βρήκε τις λύσεις στην τέταρτη περίοδο και ξεπέρασε το εμπόδιο της Σλοβενίας η Γερμανία! Παρότι κυνηγούσε στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, χωρίς πάντως να επιτρέψει στην αντίπαλό της να ξεφύγει με διψήφια διαφορά, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια κατάφερε να βρει τις λύσεις στο τελευταίο και καθοριστικότερο δεκάλεπτο, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 99-91 και την πρόκριση στην ημιτελική φάση του φετινού Ευρωμπάσκετ, όπου θα συναντήσει τη Φινλανδία!

29-17 υπέρ των νικητών το επί μέρους σκορ της τέταρτης περιόδου, όταν ουσιαστικά κρίθηκε ο προημιτελικός, με τους Γερμανούς, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 21/39 δίποντα, 9/30 τρίποντα, 30/37 βολές και 19 ασίστ για 6 λάθη, να έχουν για κορυφαίους τους Βάγκνερ (23π, 7 ριμπ), Σρέντερ (20π, 7 ασίστ) και Τάις (15π, 9 ριμπ).



Από την άλλη, για τη Σλοβενία δεν ήταν αρκετή η εντυπωσιακή προσπάθεια του Ντόντσιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 39 πόντους (6/9 δίποντα, 5/16 τρίποντα, 12/15 βολές), τους οποίους συνόδευσε με 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Πρέπελιτς (13π).

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι και το 17-17, πριν ο Ντόντσιτς… πάρει το όπλο του, βάζοντας μπροστά τη Σλοβενία με 25-19, χάρη σε δύο συνεχόμενα τρίποντά του! Ο Βάγκνερ έφτασε από νωρίς τους 8 πόντους για τη Γερμανία, μειώνοντας σε 21-25, αλλά ο Πρέπελιτς με πέντε συνεχόμενους πόντους του έβαλε για πρώτη φορά τους Σλοβένους στο +9 (21-30), πριν ο Νίκολιτς διαμορφώσει με βολές του το 21-32 της πρώτης περιόδου. Οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να βρουν ρυθμό επιθετικά, έχοντας βάλει τους 10 από τους 21 πόντους τους από τη γραμμή των βολών.

Με τον Ντόντσιτς να παίρνει ανάσες στον πάγκο, η Σλοβενία συνέχισε να βρίσκει λύσεις, με τον Κράμπελ να εκμεταλλεύεται alley-oop πάσα του Πρέπελιτς για το 21-34, ενώ η Γερμανία σούταρε ξανά με χαμηλό ποσοστό ευστοχίας (1/9) στα τρίποντά της, πριν ο Τάις κάνει μονοψήφια τη διαφορά (27-34) με συνεχόμενα καλάθια του. Η Σλοβενία κόλλησε επιθετικά, βάζοντας μόλις ένα καλάθι σε σχεδόν 5 αγωνιστικά λεπτά, με τους Γερμανούς να εκμεταλλεύονται την περίσταση και να πλησιάζουν σε 29-34 και σε 31-36, πριν ο Ομπστ με τρίποντό του μειώσει στο 34-36. Ο Ντόντσιτς φώναξε ξανά «παρών» με καλάθι-φάουλ, αλλά ο Λο απάντησε με τρίποντο για το 37-38, πριν ο Ντόντσιτς φτάσεις τους 18, κάνοντας το 41-44, αλλά κάνοντας και το τρίτο προσωπικό του φάουλ, 2 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο ολοκληρώθηκε με τη Σλοβενία να προηγείται με 51-45.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με Σρέντερ και Τάις να μειώνουν σε 49-53 και με τον Ντόντσιτς να κάνει το τέταρτο προσωπικό του φάουλ, στο 22ο λεπτό του αγώνα. Ωστόσο, ο Σέκουλιτς δεν τον τράβηξε στον πάγκο και η Σλοβενία συνέχισε να έχει το προβάδισμα, με τον Μπόνγκα να μειώνει με τρίποντο σε 52-57 και με τον Τίμαν να σκοράρει για το 56-61. Ο Βάγκνερ έβαλε τους Γερμανούς στο – 4 (61-65), όμως οι Σλοβένοι διατήρησαν το μικρό τους προβάδισμα, με τον Πρέπελιτς να βάζει μεγάλο τρίποντο για το 64-73 και με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 70-74, μετά από τρελό buzzer-beater πίσω από το κέντρο του Ντα Σίλβα!

Το σερί της Γερμανίας έφτασε στο 10-0, περνώντας μπροστά (77-74) με ένα τρίποντο του Ομπστ, για πρώτη φορά από την πρώτη περίοδο και το 17-15, ενώ λίγο αργότερα ο Λο με δικό του τρίποντο, έβαλε τη Γερμανία στο +5 (82-77). Ο Ντόντσιτς με βολές έφτασε τους 33, μειώνοντας σε 82-79, ενώ λίγο αργότερα με τρίποντό του έβαλε ξανά μπροστά τη Σλοβενία (85-86), με τον Σρέντερ να απαντά με δικό του σουτ από μακριά, για το 88-86! Ο Λο με δύο βολές έκανε το 92-87, μετά από δύο χαμένα τρίποντα ισοφάρισης των Σλοβένων, ο Βάγκνερ με μεγάλο καλάθι του έκανε το 94-89 με 1:30 για το τέλος, ενώ η Σλοβενία συνέχισε να δυσκολεύεται επιθετικά, επιτρέποντας στην αντίπαλό της να πάρει τη νίκη με το τελικό 99-91.

Τα δεκάλεπτα: 21-32, 45-51, 70-74, 99-91

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.