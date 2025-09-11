Ο Λεμπρόν Τζέιμς απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Ελλάδα, επιλέγοντας αυτήν τη φορά την πανέμορφη Κέρκυρα. Ο «Βασιλιάς» των Λος Άντζελες Λέικερς βρίσκεται στο νησί μαζί με την οικογένειά του, λίγο πριν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προετοιμασία της νέας σεζόν στο ΝΒΑ.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο θρυλικός καλαθοσφαιριστής επιλέγει τη χώρα μας για ξεκούραση, καθώς έχει επισκεφτεί αρκετές φορές την Ελλάδα, την οποία έχει χαρακτηρίσει «παράδεισο» σε αναρτήσεις του στο Instagram.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Λεμπρόν Τζέιμς εθεάθη σε γνωστό εστιατόριο στο Καλάμι της Βόρειας Κέρκυρας, όπου δείπνησε σε ιδιαίτερα ευδιάθετο και φιλικό κλίμα, προσελκύοντας φυσικά τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στον χώρο.

