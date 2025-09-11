Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στην Κέρκυρα ο Λεμπρόν Τζέιμς για τις καλοκαιρινές του διακοπές

Ο «Βασιλιάς» των Λος Άντζελες Λέικερς βρίσκεται στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές, επιλέγοντας την Κέρκυρα μαζί με την οικογένειά του

Λεμπρόν Τζέιμς

Ο Λεμπρόν Τζέιμς απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Ελλάδα, επιλέγοντας αυτήν τη φορά την πανέμορφη Κέρκυρα. Ο «Βασιλιάς» των Λος Άντζελες Λέικερς βρίσκεται στο νησί μαζί με την οικογένειά του, λίγο πριν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προετοιμασία της νέας σεζόν στο ΝΒΑ.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο θρυλικός καλαθοσφαιριστής επιλέγει τη χώρα μας για ξεκούραση, καθώς έχει επισκεφτεί αρκετές φορές την Ελλάδα, την οποία έχει χαρακτηρίσει «παράδεισο» σε αναρτήσεις του στο Instagram.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Λεμπρόν Τζέιμς εθεάθη σε γνωστό εστιατόριο στο Καλάμι της Βόρειας Κέρκυρας, όπου δείπνησε σε ιδιαίτερα ευδιάθετο και φιλικό κλίμα, προσελκύοντας φυσικά τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στον χώρο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λεμπρόν Τζέιμς Κέρκυρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark