Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε κανονικά ο Ιωαννίδης!

Μια ιδιαίτερα ημέρα ήταν η Δευτέρα για τον Φώτη Ιωαννίδη, μια και ο εκ των αρχηγών του Παναθηναϊκού έκανε ολοκληρωμένη προπόνηση με την ομάδα για πρώτη φορά στην εφετινή σεζόν!

Ο διεθνής επιθετικός συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα, δείχνοντας ότι αρχίζει πλέον η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε όλο το γήπεδο.

Σένκεφελντ και Βιλένα δεν συμμετείχαν λόγω γαστρεντερίτιδας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.