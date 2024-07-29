Σοκαριστικές ώρες βιώνει στην πατρίδα του ο Ρανταμέλ Φαλκάο. Ο Κολομβιανός σπουδαίος επιθετικός αγωνίζεται εδώ και λίγο καιρό στη Μιγιονάριος, ωστόσο ο επαναπατρισμός του συνδυάστηκε με ένα πολύ ατυχές συμβάν, το οποίο ευτυχώς δεν εξελίχθηκε όσο άσχημα θα μπορούσε.

Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε τόσο ο ίδιος ο 38χρονος όσο και η σύζυγός του, ένα πρόβλημα στο σύστημα θέρμανσης της οικίας του οδήγησε πολλά μέλη της οικογένειάς του να υποστούν δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα και να νοσηλευτούν.

«Στην οικογένειά μου είχαμε ένα απρόσμενο γεγονός για το οποίο νοσηλεύτηκαν η γυναίκα μου, τα πεθερικά μου και τα 5 παιδιά μου. Λόγω αυτής της κατάστασης, δεν είναι δυνατόν να συνοδεύσω την ομάδα στον αγώνα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην πόλη Valledupar.

Εύχομαι τα καλύτερα στους συμπαίκτες μου, σε όλους τους φιλάθλους και στον κόσμο της Βαλεντουπάρ, ας είναι μια ωραία παράσταση. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την πιο ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στην κλινική Marly de Chia για την εξαιρετική φροντίδα που έλαβε η οικογένειά μου κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην κλινική της. Σας ευχαριστούμε όλους», ήταν το μήνυμα του Φαλκάο, ενώ από την άλλη η σύζυγός του έγραψε:

«Ανάψαμε την θέρμανση, δεν λειτουργούσε σωστά και το μονοξείδιο του άνθρακα μας δηλητηρίασε όλους. Πέρασαν πολλές ώρες από τότε που το ενεργοποιήσαμε και πιστεύαμε ότι η μυρωδιά ήταν φυσιολογική. Σταδιακά όλη η οικογένεια άρχισε να αισθάνεται άσχημα χωρίς να είναι ξεκάθαρος ο λόγος.

Ο μπαμπάς μου, ο Γέντι, η Ανέτ κι εγώ είχαμε τα πιο έντονα συμπτώματα, αλλά μετά από λίγο έφτασαν η μαμά μου, η Ντόμι, ο Χέβεν και η Ντέσι. Ξεκίνησαν με συμπτώματα όπως εμετό και πολλούς πονοκεφάλους. Δόξα τον Θεό δεν συνέβη τίποτα χειρότερο, διότι θα ήταν μια άλλη ιστορία».

