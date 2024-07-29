Σοβαρές ζημιές στο γήπεδο της Μπότεφ Πλόβντιβ, λίγες μόνο μέρες πριν φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League (1/8, 21:00).

Το βράδυ της Κυριακής (28/7) η αντίπαλος των «πράσινων» έμεινε ισόπαλη 2-2 με τη Λοκομοτίβ για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας, σε ένα άκρως επεισοδιακό τοπικό ντέρμπι που σημαδεύτηκε από σοβαρότατες συμπλοκές μεταξύ οπαδών πριν από την έναρξή του.

Μάλιστα, οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας δεν έμειναν εκεί, αφού όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της η Μπότεφ, οπαδοί της βανδάλισαν και προκάλεσαν καταστροφές σε διάφορα μέρη του γηπέδου.

Μένει να δούμε αν οι γηπεδούχοι θα προλάβουν να αποκαταστήσουν τις ζημιές, πριν υποδεχθούν τους φίλους του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης.

Η ανακοίνωση της Μπότεφ:

«Στις 28 Ιουλίου 2024 διεξήχθη το πρώτο τοπικό ντέρμπι στην πόλη Πλόβντιβ, στο οποίο οι επισκέπτες οπαδοί της Λοκομοτίβ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το ανακαινισμένο στάδιο «Χρίστο Μπότεφ» για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Η διοίκηση του συλλόγου μας έκανε ό,τι ήταν απαραίτητο για να προσφέρει την απαραίτητη άνεση και φιλοξενία στους επισκέπτες της, πιστεύοντας ότι η πολιτισμένη και ευγενική συμπεριφορά - που θα θέλαμε να επιβάλουμε ως κανόνα στις συναντήσεις μας με τους αθλητικούς μας αντιπάλους - θα εφαρμοζόταν.

