Δίνει στην Γκουντούρα το μπόνους κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου η Bwin

Μπορεί να μην κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, αλλά η Δώρα Γκουντούρα θα πάρει το πριμ κατάκτησής του από την bwin.

Το sportfm.gr σε επικοινωνία που είχε με τους ανθρώπους της εταιρείας έμαθε την απόφασή τους, να επιβραβεύσουν με τον τρόπο αυτό την προσπάθεια και τις πραγματικές δυνατότητες της Ελληνίδας αθλήτριας, αναγνωρίζοντας και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν οι διαιτητικές αποφάσεις στο αποτέλεσμα του αγώνα της με την Γαλλίδα, Μανόν Απιτί-Μπρουνέ.

Θυμίζουμε ότι η Δώρα Γκουντούρα, μέλος της Team Future της Bwin, γνώρισε την ήττα 15-13 στο παιχνίδι της για την προημιτελική φάση του ολυμπιακού τουρνουά στη σπάθη, έχοντας ήδη στο ενεργητικό της δύο νίκες.

Μετά από τον αγώνα, η ίδια στις δηλώσεις της στάθηκε σε κάποιες ενστάσεις που έχει για τις διαιτητικές αποφάσεις:

«Η Γαλλίδα είναι μία πολύ καλή αθλήτρια. Αλλά, έχω κάποιες ενστάσεις για τα χτυπήματα, αλλά δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω ως δικαιολογία τη διαιτησία. Η δικαιολογία για τη διαιτησία είναι για τους αδύναμους. Όταν ηρεμήσω, θα το δω πιο καθαρά. Αλλά, πιστεύω ότι ήταν για 14-14 και να κριθεί στον πόντο», ανάφερε με τον προπονητή της να τονίζει από την πλευρά του:

«Αυτό που έγινε σήμερα δεν είναι αδικία. Είναι σκάνδαλο! Έπαιζε μία Γαλλίδα και έπρεπε να περάσει. Ήταν ένα ματς που έπρεπε να λήξει 15-9 υπέρ μας. Είναι τεράστια αδικία. Είναι κρίμα κάποιοι να παίζουν με τον κόπο των παιδιών. Είναι αδικία!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Δελενίκας.

